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В Черновицкой области мужчина во время охоты убил односельчанина

Черновицкая область, Пятница 18 декабря 2020 14:44
В Черновицкой области мужчина во время охоты убил односельчанина
Фото: ружье (cv.npu.gov.ua)
Автор: Андрей Козловский

В Черновицкой области местный житель во время охоты смертельно ранил односельчанина. Правоохранители задержали охотника и изъяли оружие.

Об этом сообщает пресс-служба Национальной полиции.

Как сообщается, 62-летний житель села Лунка во время охоты в лесу выстрелил из зарегистрированного охотничьего ружья в косулю. Но когда мужчина подошел ближе, он увидел тело человека без признаков жизни.

Погибшим оказался 56-летний житель села Великоселье. Тело направили на судебно-медицинскую экспертизу для выяснения причины смерти.

Сейчас правоохранители решают вопрос сообщения задержанному о подозрении в совершении уголовного правонарушения, предусмотренного статьей об убийстве по неосторожности (ч.1 ст.119 УК Украины), и избрании ему меры пресечения. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.

Фото: изъятое оружие (cv.npu.gov.ua)

Напомним, ранее в Киевской области задержали мужчину, который из охотничьего ружья тяжело ранил женщину.

Также РБК-Украина писало, что в Сумах 17 декабря на улице произошел конфликт между двумя прохожими, который перерос в драку и закончился стрельбой. Сейчас полиция проводит проверки, с'расследуются все обстоятельства происшествия.

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