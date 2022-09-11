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Усекновение главы Иоанна Предтечи: что нельзя делать в праздник, главные приметы

Какой сегодня праздник (Getty Images)
Автор: Styler

11 сентября 2022 года - это великий православный праздник Усекновение главы Иоанна Предтечи.

Читайте в материале Styler обо всех традициях и запретах этого праздника.

Этот праздник посвящен трагическому событию в истории христианства, когда по приказу Ирода отрубили голову Иоанну Крестителю. Полное название данного праздника - Усекновение главы Пророка, Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.

Праздник Усекновения главы Иоанна Предтечи каждый год проходит в одну и ту же дату, то есть не является переходящим.

Иоанн Креститель или Предтеча является одним из самых почитаемых в христианстве святых. Крестителем его называют по той причине, что именно он совершил крещение Иисуса Христа в водах реки Иордан. Собственно, отсюда и пошла христианская традиция крещения в воде.

Что запрещено делать в праздник

Считается, что нельзя предаваться веселью, устраивать застолья, чревоугодничать и потреблять вино. Это связано с тем, что Иоанн был казнён во время царского пиршества.

Существует суеверие, согласно которому, на стол нельзя ставить ничего круглого (тарелки, блюда округлой формы). Также не выкладывают на стол и не употребляют продукты круглой формы, например, яблоки, арбузы и так далее.

Не используют режущие предметы - ножи, топоры и т.д. Это связано с представлениями об усекновении главы Иоанна. Также не носят в этот день одежду красного цвета.

Главные приметы этого дня

  • Гром - к теплым дням.
  • Вечером увидеть летящую стаю грачей - к хорошей погоде.
  • Деревья быстро облетели от листвы - по приметам, к холодной зиме.
  • Много желудей на дубах, то перед Рождеством будет много снега.

Кстати, в этот день также принято проводить поминовение по усопшим воинам.

Смотрите также церковный календарь на сентябрь 2022 года, с указанием важных дат.

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