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Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити у свято, головні прикмети

Яке сьогодні свято (Getty Images)
Автор: Styler

11 вересня 2022 року - це велике православне свято Усікновення глави Іоанна Предтечі.

Читайте в матеріалі Styler про всі традиції й заборони цього свята.

Це свято присвячене трагічній події в історії християнства, коли за наказом Ірода відрубали голову Іоанну Хрестителю. Повна назва даного свята - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі щороку проходить в одну і ту ж дату, тобто не є перехідним.

Іоанн Хреститель або Предтеча є одним з найбільш шанованих в християнстві святих. Хрестителем його називають з тієї причини, що саме він звершив хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан. Власне, звідси й пішла християнська традиція хрещення у воді.

Що заборонено робити у свято

Вважається, що не можна вдаватися до веселощів, влаштовувати застілля, бути обжерливим і споживати вино. Це пов'язано з тим, що Іоанн був страчений під час царського бенкету.

Існує марновірство, згідно з яким, на стіл не можна ставити нічого круглого (тарілки, страви округлої форми). Також не викладають на стіл і не вживають продукти круглої форми, наприклад, яблука, кавуни й так далі.

Чи не використовують ріжучі предмети - ножі, сокири і т.д. це пов'язано з уявленнями про усікновення глави Іоанна. Також не носять в цей день одяг червоного кольору.

Головні прикмети цього дня

  • Грім - до теплих днів.
  • Увечері побачити летючу зграю граків - до гарної погоди.
  • Дерева швидко облетіли від листя - за прикметами, до холодної зими.
  • Багато жолудів на дубах, то перед Різдвом буде багато снігу.

До речі, в цей день також заведено проводити поминання за покійним воїнами.

Дивіться також церковний календар на вересень 2022 року, із зазначенням важливих дат.

До речі, настає ретроградний Меркурій, що він може з собою принести.

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