Усікновення глави Іоанна Предтечі: що не можна робити у свято, головні прикмети

Це свято присвячене трагічній події в історії християнства, коли за наказом Ірода відрубали голову Іоанну Хрестителю. Повна назва даного свята - Усікновення глави Пророка, Предтечі і Хрестителя Господнього Іоанна.

Свято Усікновення глави Іоанна Предтечі щороку проходить в одну і ту ж дату, тобто не є перехідним.

Іоанн Хреститель або Предтеча є одним з найбільш шанованих в християнстві святих. Хрестителем його називають з тієї причини, що саме він звершив хрещення Ісуса Христа у водах річки Йордан. Власне, звідси й пішла християнська традиція хрещення у воді.

Що заборонено робити у свято

Вважається, що не можна вдаватися до веселощів, влаштовувати застілля, бути обжерливим і споживати вино. Це пов'язано з тим, що Іоанн був страчений під час царського бенкету.

Існує марновірство, згідно з яким, на стіл не можна ставити нічого круглого (тарілки, страви округлої форми). Також не викладають на стіл і не вживають продукти круглої форми, наприклад, яблука, кавуни й так далі.

Чи не використовують ріжучі предмети - ножі, сокири і т.д. це пов'язано з уявленнями про усікновення глави Іоанна. Також не носять в цей день одяг червоного кольору.

Головні прикмети цього дня

Грім - до теплих днів.

Увечері побачити летючу зграю граків - до гарної погоди.

Дерева швидко облетіли від листя - за прикметами, до холодної зими.

Багато жолудів на дубах, то перед Різдвом буде багато снігу.

До речі, в цей день також заведено проводити поминання за покійним воїнами.