Усе просто засяє! Як ідеально відмити всі головні предмети на кухні

Кухня - місце, де щодня готують їжу, і тому вона швидко забруднюється. Важливо не лише підтримувати чистоту, але й знати кілька простих народних методів, як ефективно відмити раковину, плиту, стіл, холодильник, меблі та підлогу.
РБК-Україна (проект Styler) надає корисні поради, які допоможуть вам швидко та легко привести кухню до ладу.
Раковина - це місце, де часто накопичуються залишки їжі, жир і вапняний наліт. Щоб відмити її, знадобиться звичайна сода та оцет.
Насипте на поверхню соди, обережно потріть губкою, а потім залийте оцтом. Після цього ретельно промийте водою. Це дозволить легко позбутися жирових плям та повернути блиск раковині.
Лайфхак: щоб раковина залишалась чистою довше, використовуйте лимонний сік. Протріть поверхню половинкою лимона - це не лише видалить запахи, але й додасть свіжості.
Плита, особливо після приготування їжі, швидко стає забрудненою від бризок масла та їжі. Для її очищення використовуйте суміш соди та води, створивши густу пасту.
Нанесіть її на забруднені місця і залиште на 15 хвилин. Після цього протріть вологою губкою - жир легко відмиється.
Лайфхак: якщо на плиті є сильні забруднення, розігрійте трішки білого оцту і залийте ним плями. Він розчинить навіть найстійкіший жир.
Робочий стіл на кухні також піддається різноманітним забрудненням, особливо від їжі та напоїв.
Щоб очистити його, приготуйте суміш з води та харчової соди (на 1 склянку води - 2 чайні ложки соди). Цей розчин допоможе позбутися від забруднень і не пошкодить поверхню.
Лайфхак: для видалення старих плям від кави або чаю можна використовувати харчову сіль. Змочіть ганчірку у воді, насипте трохи солі і потріть забруднення - плями зникнуть.
Холодильник потребує регулярної чистки, адже в ньому часто з’являються неприємні запахи.
Щоб швидко очистити його, розчиніть у воді трохи харчової соди або лимонного соку та протріть усі полички. Це дозволить не лише видалити бруд, але й нейтралізує запахи.
Лайфхак: щоб позбутися від неприємних запахів у холодильнику, покладіть на полицю шматочок хліба або відкриту пачку соди. Вони будуть поглинати зайву вологу та запахи.
Меблі на кухні, особливо шафи над плитою, швидко забруднюються жиром та пилом.
Щоб ефективно їх очистити, змішайте 1 частину оцту з 2 частинами води і протріть поверхні цією сумішшю. Оцет допоможе розчинити жир та очистити навіть найважкодоступніші місця.
Лайфхак: щоб меблі не так швидко збирали пил, після чистки протріть їх ганчіркою, змоченою в розчині води з лимонним соком. Це створить захисний шар і додасть меблям приємного аромату.
Підлога на кухні постійно піддається забрудненням. Для її миття використовуйте розчин води з оцтом (на 1 літр води - 1 склянка оцту). Це не лише видалить бруд, але й додасть блиску. Після миття підлогу можна протерти сухою ганчіркою для додаткового блиску.
Лайфхак: щоб підлога залишалась чистою довше, додайте в воду для миття кілька крапель ефірної олії евкаліпта або м'яти. Це не лише створить приємний аромат, але й буде відлякувати комах.
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Під час написання матеріалу було використано джерела: видання та сайти Cleanipedia, Apartment Therapy, Sante Plus.