10 необхідних засобів для прибирання, які мають бути у кожній господині

Прибирання квартири викликає безліч емоцій - від нудьги до задоволення від результату. Але, незалежно від вашого настрою, наявність потрібних засобів під рукою допоможе значно спростити процес та швидко впоратися з будь-яким безладом.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає про найважливіші чистячі засоби, які стануть надійними помічниками у наведенні порядку.

Універсальний засіб для прибирання

Основу будь-якого набору для прибирання становить універсальний миючий засіб. Його головна перевага - можливість ефективно очищувати різні поверхні. Використовуйте його у вигляді спрею або розбавленого розчину, і він допоможе швидко навести чистоту в будь-якій кімнаті.

Дезінфікуючий засіб

Щоб боротися з бактеріями, не обійтися без дезінфікуючих засобів. Вони ідеально підходять для знезараження різних поверхонь - від кухонних до санітарних, наприклад, для обробки столу після нарізки м'яса або очищення сидіння унітазу.

Спрей для скла та дзеркал

Чисті вікна та дзеркала - це те, що створює відчуття свіжості в домі. Спрей для скла швидко усуває бруд, пил та залишкові сліди, не залишаючи розводів чи липкості, завдяки чому ваші поверхні сяятимуть.

Поліроль для меблів

Поліроль для меблів додає блиску дерев'яним поверхням, а також усуває плями та відбитки пальців. Завдяки приємному аромату й ефективній дії цей засіб допоможе зробити меблі чистими та доглянутими.

Засіб для видалення накипу

Якщо ви не хочете витрачати години на очищення вапняного нальоту, скористайтеся спеціальним засобом для видалення накипу. Просто розпиліть його на поверхні, що контактують з гарячою водою, залиште на кілька хвилин, і засіб зробить всю роботу за вас, видаляючи навіть стійкий наліт.

Миючий засіб для підлоги

Рідина для миття підлоги ефективно видаляє різні типи забруднень і не потребує змивання. Це робить її зручною для швидкого й легкого прибирання.

Чистильний порошок

Ще один важливий продукт у наборі - чистильний порошок. Завдяки абразивним властивостям він чудово підходить для видалення складних забруднень, наприклад, для очищення швів між плитками. Цей засіб варто мати під рукою для періодичного глибокого прибирання.

Засіб для прочищення засмічень

Життя в будинку нерідко пов'язане із засміченням труб та стоків. Засіб для прочищення засмічень розчиняє жир, волосся, залишки їжі та інші відкладення, допомагаючи тримати водопровід у належному стані.

Засіб для чищення килимів

Якщо у вас є килими, то вам обов'язково знадобиться засіб для їх очищення. Він не тільки видаляє бруд та пил, але й ефективно справляється з плямами, повертаючи килимам свіжий вигляд.

Засіб для чищення унітазів

Для підтримання чистоти у санвузлі потрібен спеціальний засіб для унітазів, зазвичай у формі гелю. Потужна формула ефективно усуває відкладення та забезпечує належну гігієну, залишаючи приємний аромат і нейтралізуючи неприємні запахи.