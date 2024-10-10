Все просто засияет! Как идеально отмыть все главные предметы на кухне

Как отмыть раковину: сияние без труда

Раковина - это место, где часто накапливаются остатки пищи, жир и известковый налет. Чтобы отмыть ее, понадобится обычная сода и уксус.

Насыпьте на поверхность соды, осторожно потрите губкой, затем залейте уксусом. После этого тщательно промойте водой. Это позволит легко избавиться от жировых пятен и вернуть блеск раковине.

Лайфхак: чтобы раковина оставалась чистой подольше, используйте лимонный сок. Протрите поверхность половинкой лимона - это не только удалит запахи, но и придаст свежести.

Как отмыть плиту: быстрая борьба с жиром

Плита, особенно после приготовления пищи быстро становится загрязненной от брызг масла и пищи. Для ее очищения используйте смесь соды и воды, создав густую пасту.

Нанесите его на загрязненные места и оставьте на 15 минут. После этого протрите влажной губкой - жир легко отмоется.

Лайфхак: если на плите есть сильные загрязнения, разогрейте немного белого уксуса и залейте им пятна. Он растворит даже самый стойкий жир.

Как хорошо вымыть плиту? (фото: Freepik.com)

Как отмыть стол: чистота рабочей поверхности

Рабочий стол на кухне также подвергается разнообразным загрязнениям, особенно от еды и напитков.

Чтобы очистить его, приготовьте смесь из воды и пищевой соды (на 1 стакан воды - 2 чайные ложки соды). Этот раствор поможет избавиться от загрязнений и не повредит поверхность.

Лайфхак: для удаления старых пятен от кофе или чая можно использовать пищевую соль. Смочите тряпку в воде, насыпьте немного соли и потрите загрязнение - пятна исчезнут.

Как отмыть холодильник: свежесть без запахов

Холодильник нуждается в регулярной чистке, ведь в нем часто появляются неприятные запахи.

Чтобы быстро очистить его, растворите в воде немного соды или лимонного сока и протрите все полочки. Это позволит не только удалить грязь, но и нейтрализует запахи.

Лайфхак: чтобы избавиться от неприятных запахов в холодильнике, положите на полку кусочек хлеба или открытую пачку соды. Они будут поглощать излишнюю влагу и запахи.

Мебель также нужно мыть, но это не часто делают (фото: Freepik.com)

Как отмыть мебель: защита от жира и пыли

Мебель на кухне, особенно шкафы над плитой, быстро загрязняется жиром и пылью.

Чтобы эффективно очистить их, смешайте 1 часть уксуса с 2 частями воды и протрите поверхности этой смесью. Уксус поможет растворить жир и очистить даже самые труднодоступные места.

Лайфхак: чтобы мебель не так быстро собирала пыль, после чистки протрите ее тряпкой, смоченной в растворе воды с лимонным соком. Это создаст защитный слой и придаст мебели приятный аромат.

Как отмыть пол: блеск без пятен

Полы на кухне постоянно подвергаются загрязнениям. Для ее мытья используйте раствор воды с уксусом (на 1 литр воды - 1 стакан уксуса). Это не только удалит грязь, но и придаст блеск. После мытья пол можно протереть сухой тряпкой для дополнительного блеска.

Лайфхак: чтобы пол оставался чистым дольше, добавьте в воду для мытья несколько капель эфирного масла эвкалипта или мяты. Это не только создаст приятный аромат, но и будет отпугивать насекомых.