Усе просто засяє! Як ідеально відмити всі головні предмети на кухні

Кухня - місце, де щодня готують їжу, і тому вона швидко забруднюється. Важливо не лише підтримувати чистоту, але й знати кілька простих народних методів, як ефективно відмити раковину, плиту, стіл, холодильник, меблі та підлогу.

РБК-Україна (проект Styler) надає корисні поради, які допоможуть вам швидко та легко привести кухню до ладу.

Як відмити раковину: сяйво без зусиль

Раковина - це місце, де часто накопичуються залишки їжі, жир і вапняний наліт. Щоб відмити її, знадобиться звичайна сода та оцет.

Насипте на поверхню соди, обережно потріть губкою, а потім залийте оцтом. Після цього ретельно промийте водою. Це дозволить легко позбутися жирових плям та повернути блиск раковині.

Лайфхак: щоб раковина залишалась чистою довше, використовуйте лимонний сік. Протріть поверхню половинкою лимона - це не лише видалить запахи, але й додасть свіжості.

Як відмити плиту: швидка боротьба з жиром

Плита, особливо після приготування їжі, швидко стає забрудненою від бризок масла та їжі. Для її очищення використовуйте суміш соди та води, створивши густу пасту.

Нанесіть її на забруднені місця і залиште на 15 хвилин. Після цього протріть вологою губкою - жир легко відмиється.

Лайфхак: якщо на плиті є сильні забруднення, розігрійте трішки білого оцту і залийте ним плями. Він розчинить навіть найстійкіший жир.

Як добре вимити плиту? (фото: Freepik.com)

Як відмити стіл: чистота робочої поверхні

Робочий стіл на кухні також піддається різноманітним забрудненням, особливо від їжі та напоїв.

Щоб очистити його, приготуйте суміш з води та харчової соди (на 1 склянку води - 2 чайні ложки соди). Цей розчин допоможе позбутися від забруднень і не пошкодить поверхню.

Лайфхак: для видалення старих плям від кави або чаю можна використовувати харчову сіль. Змочіть ганчірку у воді, насипте трохи солі і потріть забруднення - плями зникнуть.

Як відмити холодильник: свіжість без запахів

Холодильник потребує регулярної чистки, адже в ньому часто з’являються неприємні запахи.

Щоб швидко очистити його, розчиніть у воді трохи харчової соди або лимонного соку та протріть усі полички. Це дозволить не лише видалити бруд, але й нейтралізує запахи.

Лайфхак: щоб позбутися від неприємних запахів у холодильнику, покладіть на полицю шматочок хліба або відкриту пачку соди. Вони будуть поглинати зайву вологу та запахи.

Меблі також треба мити, але це не часто роблять (фото: Freepik.com)

Як відмити меблі: захист від жиру і пилу

Меблі на кухні, особливо шафи над плитою, швидко забруднюються жиром та пилом.

Щоб ефективно їх очистити, змішайте 1 частину оцту з 2 частинами води і протріть поверхні цією сумішшю. Оцет допоможе розчинити жир та очистити навіть найважкодоступніші місця.

Лайфхак: щоб меблі не так швидко збирали пил, після чистки протріть їх ганчіркою, змоченою в розчині води з лимонним соком. Це створить захисний шар і додасть меблям приємного аромату.

Як відмити підлогу: блиск без плям

Підлога на кухні постійно піддається забрудненням. Для її миття використовуйте розчин води з оцтом (на 1 літр води - 1 склянка оцту). Це не лише видалить бруд, але й додасть блиску. Після миття підлогу можна протерти сухою ганчіркою для додаткового блиску.

Лайфхак: щоб підлога залишалась чистою довше, додайте в воду для миття кілька крапель ефірної олії евкаліпта або м'яти. Це не лише створить приємний аромат, але й буде відлякувати комах.