"Усе майно буде арештовано": адвокат сказав, на що чекати чоловікам, які втекли з України

"Буде вжито санкції"

Законопроект щодо мобілізації адвокат назвав "сирим та дуже спірним".

"Навіть якщо особа не зареєструвалася або перебуває за кордоном, то фактично, після прийняття закону, вона вважається проінформованою про те, що потрібно пройти оці процедури", - зазначив він.

При цьому Приходько пояснив, що чоловіки, які не будуть реєструватися в електроному кабінеті призовника або ж не звернуться до ЦНАПу, можуть бути покарані.

"Буде вжито санкції. Є три альтернативи. Якщо у вас немає телефону, ви йдете в ЦНАП. Якщо ви не можете піти в ЦНАП, ви йдете в військовий комісаріат. Але тут питання найбільш болюче: а що робити тим, хто за кордоном? Тим, хто перебуває зараз за кордоном, але при цьому являється громадянином України", - розповів адвокат.

"Фізично ані ЦНАП, ані військкомат їм не підходить. Тому що вони фізично не перебувають на території України", - додав він.

Адвокат прокоментував законопроект щодо мобілізації (скріншот)

Майно під арешт?

За словами Приходька, якщо ж чоловік, який перебуває за кордоном, не виконає умови, що передбачено новим законопроектом, його майно в Україні може бути арештовано.

"Всі чоловіки, які виїхали з України, і в яких залишилося, наприклад, майно в Україні, то фактично це все майно буде арештовано. З цієї точки зору мені трохи складно уявити, як це буде реалізовуватися", - заявив адвокат.

"Мабуть, буде отримуватися рішення суду. І після цього воно буде передаватися до виконавчої служби, а вона тоді буде накладати оці арешти. Таким самим чином, як вона застосовує до класичних боржників", - додав він.

При цьому Приходько зазначив, що чоловікам, а "особливо ухилянтам, які незаконно виїхали з України", найближчим часом буде потрібно з'явитися у консульстві.

"Встати на військовий облік або усе ж зареєструватися в у цьому електронному кабінеті, або повертатися до України", - вважає адвокат.

Що робити чоловікам за кордоном (колаж: РБК-Україна)

Хто видасть повістки за кордоном

Окрім цього він пояснив, чи мають дипломати, відповідно до українського законодавства, право вручати повістки. За словами Приходька, за розпорядженням керівника ТЦК СП вони нібито можуть це робити.

На питання ведучого, про те, чи будуть блокуватися рахунки чоловіків, які давно перебувають за кордоном та почали там працювати ще до повномасштабної війни, адвокат відповів: "Абсолютно вірно".

"Той закон, який зараз внесено до ВР, я більше, ніж переконаний, що він в тій редакції голосування не пройде. І воно буде змінюватися. Поки що складно уявити, як за невиконання, навіть інколи не за прямою провиною особи, можна вчинити такі репресивні, фактично, заходи стосовно людини", - вважає адвокат.