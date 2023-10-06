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USC Shoah Foundation став міжнародним партнером Форуму усної історії України

USC Shoah Foundation став міжнародним партнером Форуму усної історії України (фото: прес-служба)
Автор: Ілона Свиридова

Міжнародним партнером Форуму усної історії України став Інститут візуальної історії та освіти USC Shoah Foundation, заснований відомим американським режисером, продюсером та сценаристом Стівеном Спілбергом.

Форум відбудеться в Києві 10 жовтня за ініціативи музею "Голоси мирних" Фонду Ріната Ахметова.

У рамках заходу заплановано три панельні дискусії, присвячені різним аспектам документування війни в Україні, а також спеціальні промови від keynote-спікерів.

USC Shoah Foundation був заснований Спілбергом у 1994 році після того, як режисер зняв фільм "Список Шиндлера". "Shoah" ("шоа") на івриті означає "катастрофа". Так називають Голокост, масове вбивство євреїв під час німецького нацистського режиму в період 1941–1945 років.

Основна мета USC Shoah Foundation - дати можливість вцілілим і свідкам геноциду євреїв - розповісти власні історії своїми словами в аудіовізуальних інтерв’ю, зберегти їхні свідчення та зробити їх доступними для досліджень, освіти та прагнення до покращення людства назавжди.

Інститут, який працює в Університеті Південної Каліфорнії, зберігає понад 56 000 аудіовізуальних свідчень, проведених у 65 країнах 44 мовами. Інститут має 11 патентів на розроблені ним технології управління цифровими колекціями. Було записано 115 000 годин відеосвідчень, увесь вміст був проіндексований та доступний для пошуку з точністю до хвилини.

Спікеркою Форуму усної історії України стане Інна Гогіна - фахівець з архівації у Архіві візуальної історії USC Shoah Foundation. Вона з 1999 року працює в Інституті на різних посадах, у тому числі асистенткою координатора виробництва, аналітикинею історичного контенту, координаторкою міжнародних програм і міжнародною асоційованою фахівчинею з цифрової освіти.

Захід проводитиметься у партнерстві з USC Shoah Foundation та Oral History Association, КНУ імені Тараса Шевченка та Університету Марії Кюрі-Склодовської (Люблін).

Участь у Форумі безкоштовна і можлива за попередньої реєстрації та підтвердження від організаторів. Реєстрація доступна за посиланням https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 та відкрита до 8 жовтня 2023 року.

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