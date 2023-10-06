USC Shoah Foundation стал международным партнером Форума устной истории Украины

В рамках мероприятия запланированы три панельные дискуссии, посвященные разным аспектам документирования войны в Украине, а также специальные речи от keynote-спикеров.

USC Shoah Foundation был основан Спилбергом в 1994 году после того, как режиссер снял фильм "Список Шиндлера". "Shoah" ("шоа") на иврите означает "катастрофа". Так называют Холокост, массовое убийство евреев во время германского нацистского режима в период 1941-1945 годов.

Основная цель USC Shoah Foundation - дать возможность уцелевшим и свидетелям геноцида евреев - рассказать собственные истории своими словами в аудиовизуальных интервью, сохранить их свидетельства и сделать их доступными для исследований, образования и стремления к улучшению человечества навсегда.

Институт, работающий в Университете Южной Калифорнии, хранит более 56 000 аудиовизуальных свидетельств, проведенных в 65 странах на 44 языках. Институт имеет 11 патентов на разработанные им технологии управления цифровыми коллекциями. Было записано 115 000 часов видеосвидетельств, все содержимое было проиндексировано и доступно для поиска с точностью до минуты.

Спикером Форума устной истории Украины станет Инна Гогина - специалист по архивации в Архиве визуальной истории USC Shoah Foundation. Она с 1999 года работает в Институте на разных должностях, в том числе ассистенткой координатора производства, аналитикой исторического контента, координатором международных программ и международным ассоциированным специалистом по цифровому образованию.

Мероприятие пройдет в партнерстве с USC Shoah Foundation и Oral History Association, КНУ имени Тараса Шевченко и Университета Марии Кюри-Склодовской (Люблин).

Участие в Форуме бесплатное и возможно при предварительной регистрации и подтверждении от организаторов. Регистрация доступна по ссылке https://forms.gle/UB8Z1c8LaZ56Nnpt8 и открыта до 8 октября 2023 года.