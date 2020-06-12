Уровень смертности от коронавируса намного ниже: ученые удивили заявлением

Коронавирус (фото: freepik)

Коронавирус убивает около 0,25% инфицированных

Коронавирусная инфекция является опасным респираторным заболеванием, но убивает не 2-4% зараженных, а около 0,25% всех инфицированных. Такое мнение выразили ученые Стэнфордского университета в США.

Как отмечают ученые, Covid-19 на самом деле может быть до четырех раз менее смертельным, чем опасались. Обзор исследований наблюдения за производимыми антителами к инфекции, который рисует гораздо более четкую картину того, сколько людей на самом деле были заражены, свидетельствует о том, что коронавирус имеет смертность 0,25%, то есть он убивает одного из 400 человек, которые им заражаются.

Большинство моделей распространения коронавируса, включая прогноз Имперского колледжа в Лондоне, который предупреждал, что 500 000 британцев могут умереть от бездействия, и убедил министров ввести карантин, основываются на уровне смертности около 1% инфицированных. Для сравнения: сезонный грипп убивает около 0,1% пациентов.

Новая оценка основывалась на информации 23 различных тестовых опросов, проведенных во всем мире, свидетельствует о том, что фактический уровень смертности колебался от 0,02 до 0,78%. Полученные данные свидетельствуют о том, что около 20000000 человек в Великобритании - примерно треть страны - перенесли это заболевание.

Ученые также доказали, что вирус в 54 раза больше распространен, чем показали официальные данные. Доктор Иоаннадис использовал исследование антител, который считал лучшим способом выявить истинный размер вспышки для определения уровня смертности от инфекции.

Антитела вырабатываются в ответ на инфекции. Иммунная система сохраняет их, чтобы помнить, как бороться с определенными заболеваниями.

Напомним, ранее стало известно, что супруга президента Украины Елена Зеленская заразилась коронавирусом.

Также мы писали, что в апреле этого года президенту Украины Владимиру Зеленскому делали тест на коронавирус.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Киселева Анна