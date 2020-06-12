Рівень смертності від коронавіруса набагато нижче: вчені здивували заявою

Коронавірус (фото: freepik)

Коронавірус вбиває близько 0,25% інфікованих

Коронавірусна інфекція є небезпечним респіраторним захворюванням, але вбиває не 2-4% заражених, а близько 0,25% всіх інфікованих. Таку думку висловили вчені Стенфордського університету в США.

Як відзначають вчені, Covid-19 насправді може бути до чотирьох разів менше смертельним, ніж побоювалися. Огляд досліджень спостереження за виробленими антитілами до інфекції, який малює набагато більш чітку картину того, скільки людей насправді були заражені, свідчить про те, що коронавірус має смертність 0,25%, тобто він вбиває одну з 400 осіб, які ним заражаються.

Більшість моделей поширення коронавірусної, включаючи прогноз Імперського коледжу в Лондоні, який попереджав, що 500 000 британців можуть померти від бездіяльності, і переконав міністрів ввести карантин, грунтуються на рівні смертності близько 1% інфікованих. Для порівняння: сезонний грип вбиває близько 0,1% пацієнтів.

Нова оцінка ґрунтувалася на інформації 23 різних тестових опитувань, проведених у всьому світі, свідчить про те, що фактичний рівень смертності коливався від 0,02 до 0,78%. Отримані дані свідчать про те, що близько 20000000 людина у Великобританії - приблизно третина країни - перенесли це захворювання.

Вчені також довели, що вірус в 54 рази більше поширений, ніж показали офіційні дані. Доктор Іоаннадіс використовував дослідження антитіл, який вважав найкращим способом виявити істинний розмір спалаху для визначення рівня смертності від інфекції.

Антитіла виробляються у відповідь на інфекції. Імунна система зберігає їх, щоб пам'ятати, як боротися з певними захворюваннями.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що дружина президента України Олена Зеленська заразилася коронавірусом.

Також ми писали, що у квітні цього року президенту України Володимиру Зеленському робили тест на коронавірус.

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Автор: Киселева Анна