Уролог Олександр Наумчук: Чоловічий організм розрахований на один статевий акт

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– Моє перше питання стосується дуже загальної насправді історії про те, що чоловіки нібито менше знають про власне здоров'я і менше цим турбуються.

– Чоловіки загалом, якщо вони дивляться соцмережі, YouTube, TikTok, де ми це розказуємо як урологи, то вони вже хоч щось розуміють. Навіть у своїх соцмережах я просто даю список аналізів, з яким треба прийти.

А не коли до тебе приходить пацієнт, ти йому призначаєш аналізи, він здає аналізи, можливо, до тебе не повертається, а так він вже в чомусь обізнаний і розуміє, коли треба звертатись до лікаря.

– Ви з чимось пов'язуєте такий низький рівень обізнаності?

– Не було такої загальної інформативності просто. Якщо спитати чоловіків, хто з батьків комусь розказував, як жити статевим життям? Ну, більшість скаже, що й вони цього не знали. А про це треба говорити.

Мене дивляться хлопці по 11-12 років, які зустрічають мене на вулиці й кажуть, що це крутий контент. У мене є історія, до речі. У медсестри, з якою я оперую, є племінник. У нього немає мами, і коли хлопець був у колеги в гостях, вона в нього просто запитала, чи все там окей.

Попросила чоловіка сходити з ним у ванну, подивитись, чи все нормально. Племінник каже: "Ні, все нормально. Я підписаний на одного уролога в TikTok. Я знаю, що таке фімоз. Я знаю, що треба мити й відкривати".

Тобто вже підліток розуміє, що ця інформація корисна, десь він чує її, дивиться за нею і робить правильно.

– Які найпопулярніші запитання вам ставлять пацієнти?

– Враховуючи, що я вже працюю у відділенні, то це порушення якості сечовипускання, порушення якості ерекції, запальні захворювання на кшталт хронічних баланопоститів.

Коли чоловік приходить і каже: "Я встаю в туалет два рази за ніч, це ж окей?" Кажу: "Ні, це не нормально. Вночі треба спати по факту". І тоді він ставить собі питання: "Чого так відбувається?" Я вже розумію, що в його віці це може бути аденома передміхурової залози.

– Хто у вас був найстарший пацієнт?

– 92 роки. Але в нього було злоякісне новоутворення сечового міхура, і він звернувся до нас з гематургією. Кров у сечі. Його привезла швидка допомога. Він жодного разу не був у уролога, на жаль. Діагностували злоякісне новоутворення, його направили в спеціалізовані структури, де лікують ці захворювання.

– З чого, на ваш погляд, варто починати, статеве виховання і в принципі культуру здоров'я в хлопчика, аби не було таких історій, коли ти за все життя не відвідував лікаря, до якого маєш ходити регулярно?

– Треба починати з прикладу, щоб дитина розуміла, що батьки цим займаються. Тобто дитину треба в рік, у три, у сім, в 11-12 років показати урологу або дитячому хірургу. Хлопчик повинен бачити, що його батьки займаються своїм здоров'ям. А потім вже треба пояснювати, що раз на рік бажано звертатись, це повинна бути профілактична історія. Просто це не означає, що когось повинно щось турбувати.

Ну, наприклад, та сама кіста в нирці може вирости з одного сантиметру до чотирьох за пів року.

Навіть, якщо нічого не турбує, я завжди кажу своїм пацієнтам: "Прийдіть і розкажіть, як у вас справи, болить, не болить". Ми зробимо контрольні аналізи, контрольне УЗД, і ви спокійно собі підете додому.

– Що батьки повинні робити для дітей, можливо, самостійно вдома?

– Якщо ми говоримо про хлопчиків, то розказувати й спостерігати, чи правильно фізіологічно й анатомічно розвиваються статеві органи: оволосіння за чоловічим типом, чи відкривається крайня плоть у хлопчика, адже мало на сьогодні у батьків усвідомлення того, що вона повинна бути відкритою.

У мене є методичка для батьків, де я описав найважливіші питання: коли відкривається голівка, що таке варикоцеле, чи опущені яєчка в калитку. Це теж дуже важливо.

Коли в підлітковому віці йде статеве дозрівання, якщо яєчко не опущене в калитку, це надалі може бути переходом в якесь злоякісне новоутворення. А батьки просто за цим не слідкували.

– Є така історія, коли батьки соромляться якось брати участь в такій частині життя своєї дитини. Що ви можете порадити в такому випадку?

– Мами явно вже не чіпають хлопчиків після 10 років. Вони пояснюють або спілкуються з хлопчиком. Якщо є тато, то він повинен цим займатися 100%: розказувати, показувати й разом з ним пояснювати ці моменти, щоб дитина не займалася якимось самолікуванням чи самообстеженням.

Куди хлопчик піде, якщо його щось почне турбувати? В Інтернет. А тато повинен говорити з хлопчиком, як має бути. І якщо щось турбує, обов'язково дитина про це має сказати.

Сьогодні мені пишуть хлопці 12-13 років і ставлять питання, що не відкривається крайня плоть, якось турбує яєчко, на футболі вдарили м'ячем, і воно в нього болить, що робити. Тобто він не йде до батьків, він пише мені й питає, що робити, але я не можу без батьків його консультувати.

Олександр Наумчук: Починати статеве виховання хлопчика потрібно з власного прикладу батьків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Які найбільш абсурдні народні методи лікування ви зустрічали?

– У мене є відео про мастурбацію, що цим треба займатись для того, щоб не було застійних явищ у передміхуровій залозі. Пацієнт написав мені, що це робити не можна, що потрібно займатися статевим актом тільки з жінкою, щоб сім'я доходило до матки в партнерку.

Я навіть не спілкувався з ним. Я просто уявляю ситуацію, що в чоловіка немає регулярного статевого акту. Значить все одно треба займатись мастурбацією для того, щоб не було запальних процесів, застійних явищ.

Якщо є утримання від статевого акту, через два тижні може вирости тестостерон, а потім через тиждень він падає ще нижче тієї норми, яка була. Рано чи пізно, якщо чоловік не буде жити статевим життям або не буде займатись мастурбацією, почнуться проблеми з передміхуровою залозою, адже є виділення секрету передміхурової залози, який має кудись діватись.

У дітей і підлітків це починається полюцією. І в дорослих чоловіків, якщо вони не живуть регулярним статевим життям, відбувається полюція. Це говорить про те, що організм сам викидає те, що йому не потрібне.

Бактерія може потрапити в організм не лише статевим шляхом. Якщо в нас є застійні явища, то запалення буде швидше в того пацієнта, який немає статевого життя, ніж у того пацієнта, який живе ним регулярно.

– На які ще системи в організмі впливає секс у чоловіків?

– Якщо він регулярний, на якість сну, на стан організму зранку. Якщо немає регулярного статевого життя, порушується гормональний фон, який надалі впливає на елементарний тестостерон, стреси, депресії, ти прокидаєшся і не висипаєшся. Тобто воно потрошки за собою тягне.

Але не буде такого, що ти два місяці не живеш статевим життям, відразу буде погано. Воно буде погано в 40-45 років. Елементарно якщо пацієнт не живе статевим життя, не займається мастурбацією, підвищується ризик захворюваності на аденому передміхурової залози, інколи навіть злоякісне утворення, якщо немає регулярного статевого життя.

– У ваших відео чула таке поняття, як погані сперматозоїди. Що це означає?

– Простими словами, це якість самого сперматозоїду. Порушення рухливості. Він може бути в будові якийсь нестандартний: з двома головками, з двома хвостиками. Генетично ми не говоримо.

І елементарно, якщо є порушення температурного режиму, то сперматозоїди будуть погані. І якість цього сперматозоїду не дасть можливість завагітніти парі й мати дитину.

– Як чоловікові підготуватися до візиту до уролога? Що потрібно зробити?

– Прийти на наповнений сечовий міхур, мати бажання мочитись, адже ми робимо УЗД нирок, сечоводів, сечового міхура. Можливо, здати гормональний фон (тестостерон вільний і загальний, пролактин, естрадіол, лютеїнізуючий гормон, фолікулостимулюючий гормон, вітамін D і глобулін, що зв'язує статеві гормони).

Але знову ж таки треба розуміти скарги. Якщо ви просто приходите до уролога, то як мінімум прийти підготовленим до УЗД.

– Розкажіть також, як проходить огляд в уролога.

– Всі чогось бояться, що якщо йти до уролога, одразу буде ректальний огляд. Його роблять, якщо є підозра на злоякісне новоутворення, і то після аналізу простатспецифічного антигену – це онкомаркер передміхурової залози. Здавати треба чоловікам раз на рік після 35 років.

Ви приходите на консультацію, я запитую про скарги. Якщо є якісь гормональні порушення, ми назначаємо ці аналізи в певний спектр, і він приходить потім на повторний огляд.

Якщо я розумію, що це проблема, болить в попереку, наприклад, що це урологічна симптоматика, є кров у сечі, часте сечовипускання, тоді робимо УЗД сечовидільної системи датчиком через живіт.

– Назвімо аналізи, які чоловікам потрібно здавати щорічно.

– Якщо чоловік живе відкритим статевим життям, але немає регулярного статевого партнера, то бажано здавати бакпосів сперми й ПЦР-аналіз на сім інфекцій, які передаються статевим шляхом за допомогою сперми.

Можна зробити й мазком, тобто щіточкою, але це дискомфортно. На сьогодні можна це все здати за допомогою еякуляту й зробити мікроскопію сперми. Це показує, чи є якісь інфекційні, бактеріальні або запальні захворювання в сечовидільній системі.

– Що таке маленький статевий член? Який розмір у медицині вважається маленьким?

– Ріст статевого органу у підлітка починається, коли йде статеве дозрівання, з 13 до 18 років, але генетично може бути розмір обумовлений.

Якщо ми рахуємо маленький статевий, це член – це до 9-10 сантиметрів, норма від 12 до 19 сантиметрів і макропеніс – це понад 19 сантиметрів

– Чи є маленький член такою проблемою, як часом її роздувають?

– Я вважаю, що ні. Його ж можна зробити більше.

– Як?

– Я проводжу потовщення в об'ємі за допомогою гіалуронової кислоти. Це інтимний філер. Його на рік вистачає, через рік він розсмоктується. На статевий член є більше фізичного впливу, і тому швидше розсмоктується гіалуронова кислота.

І можна робити подовження. Це пересікання зв'язки, яка підтримує статевий орган, потім потрібно носити спеціальний екстендер, який витягує статевий орган.

Але просто носити екстендер не потрібно, від цієї маніпуляції не буде толку.

– А скільки коштує така маніпуляція?

– У кожного лікаря індивідуально. У мене це коштує приблизно дві-три тисячі євро. Можна й дешевше.

Індустрія естетичної медицини інтимної зони пропонує широкий вибір послуг для чоловіків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– Чи можуть медичні препарати для покращення еректильної функції зробити гірше?

– Треба насамперед використовувати тільки оригінальні. У мене є пацієнти, які приймають ці таблетки протягом 10-15 років перед кожним статевим актом, це часто. І коли він перестає пити препарат, він зрозуміє різницю. З таблеткою нормально працювало, без таблетки не працює.

Треба поставити питання, чого не працює. Значить, десь є момент. Суть таблетки, яка використовується для покращення якості ерекції, у розслабленні м'язів тазового дна. Виділяється азот, який розширює судини м'язового тазового дна і краще кровонаповнення статевих членів.

– Що іще може вплинути на низьку якість ерекції, крім постійного приймання таблеток?

– Запальний процес у передміхуровій залозі. Ерекції взагалі може не бути або статевий акт може бути короткий. Зниження гормонального фону, це теж дуже сильно впливає на якість ерекції. Злоякісні новоутворення передміхурової залози.

Враховуючи наші обставини, якщо летить ракета за вікном, то навряд чи буде нормальна ерекція.

– Ви сказали, що варто брати лише оригінальні препарати для еректильної функції. Як можна визначити, що перед нами підробка?

– Вони мають ту саму діючу речовину в меншій кількості, але викликають більшу побічну реакцію. Головокружіння, шум у вухах, почервоніння, серцебиття. Але знову ж таки треба розуміти, яке дозування чоловік може приймати.

Перед тим треба йти до лікаря, уролога й почути те дозування, яке йому можна. Навіть якщо здоровий хлопець прийме 20 мг оригінального препарату, повірте, у нього теж буде побічна дія.

Це не можна прийти в аптеку й сказати: "Дайте мені таблетку для ерекції". Фармакологу ж байдуже, що продати. А він тоді приходить до мене й говорить, що були побічні дії. Бо препарат не був оригінальним.

– А чи використовують такі засоби для лікування якихось дисфункцій?

– Порушення еректильної функції можна профілактувати, приймаючи оригінальний препарат для покращення ерекції в малому дозуванні.

Ви регулярно приймаєте цю таблетку, покращується кровообіг в органах малого таза. При регулярному прийомі кожен день іде покращення, багато крові циркулює й артерії, вени розуміють, що їм треба кудись розгалужуватись.

Починається утворюватись колатераль. Це коли від одної артерії відходять ще декілька гілочок. А чим більше артерій, тим краще кровонаповнення. Чим краще кровонаповнення, тим краще ерекція.

– Як для чоловіків працюють афродизіаки?

– Вони впливають на якість самого сперматозоїду. Якщо є регулярний правильний прийом репродуктивів, відбувається підвищення тестостерону. Чим більше тестостерону, тим краще працюють яєчка. Чим краще працюють яєчка, тим краща якість простати.

Але не можна лікуватися устрицями чи креветками. Це треба виключити всі урологічні, гінекологічні проблеми, а потім вже в раціоні воно може бути. І ці продукти повинні бути в раціоні регулярно, а не так, що ви цілий місяць їсте устриці.

– Ще одна обговорювана чоловіча тема – це імпотенція. Що чоловік може робити з імпотенцією?

– Іде до уролога, розказує про свою проблему. Якщо ми розуміємо, що це порушення кровонаповнення, то сьогодні є певні фізіопроцедури, наприклад, хвильова терапія. Навіть можна використовувати плазмотерапію статевого члена. Коли береться плазма чоловіка, децинтрифугується, забирається сама плазма й колеться в статевий орган.

Це збільшує кількість артерії й вен і доповнюється ударно-хвольовою терапією. Якщо все-таки нічого не допомагає, ерекція не наступає, є фармакологічні препарати. Якщо все одно не наступає, то це вже операція зі встановлення імплантів.

– Ви згадували, що біль в попереку може свідчити про якусь хворобу в чоловіків. Які ще неочевидні, можливо, прояви хвороб можемо назвати?

– Якщо ми говоримо про сечокам'яну хворобу, то дуже часто до мене пацієнти звертаються. Скарги основні – це біль в попереку, нудота, блювання, біль при сечовипусканні, який може віддавати в статеві губи або в статеві органи, кров в сечі у пацієнта може бути. Як правило, вони одразу розуміють, що це урологічна історія.

Щодо саме чоловічих хвороб, це може бути порушення якості сечовипускання, коли чоловік розуміє, що треба напружуватись для того, щоб помочитися. Біль в промежині, порушення якості ерекції.

Кров у сечі – це дуже важлива історія. Знову ж таки був в мене нещодавно пацієнт, дорослий вже чоловік, 62 роки. Прийшов зі скаргою на кров у сечі. На третій раз, коли я вже з ним переговорив, він згадав, що в нього літом це було. Тобто десь є процес, який треба дообстежити, чого є залишки крові в сечі.

Тому треба слідкувати за тим, як ви мочитесь, чи натужуєтесь, чи є кров у сечі. Якщо це є, одразу підіть до уролога.

– Я знаю, що в жінок найпоширеніший вид раку – це рак шийки матки. І цей вид онкології займає друге місце у світі по масштабах. Щодо чоловіків, що найчастіше проявляється?

– Аденома передміхурової залози й рак передміхурової залози на сьогодні дуже прям став молодим. У деяких пацієнтів 45+ хвороба вже має якусь стадію. Але ж вони приходять уже тоді, коли третя, четверта стадія.

Аналіз простатспецифічного антигену показує одразу, чи є момент цього захворювання, чи немає.

Чого в Європі, в Америці немає такої поширеності? Так, є онкологія, але немає такої великої проблеми. Бо в них є амбулаторні огляди. Чоловік приходить, здає певний спектр аналізів, в тому числі простатспецифічні антигени й одразу розуміє, чи є злоякісне новоутворення чи немає.

– Яку спідню білизну варто носити чоловікам для здоров'я?

– Бажано не синтетику, щоб вона не парила. І таку, яка не тисне чи дискомфортна. Температурний режим в органах калитки, як мінімум, порушується і порушується якість сперматозоїдів.

– Чи потрібно чоловікам використовувати гелі для інтимної гігієни?

– Треба користуватись інтимними гелями, які можна придбати в аптеках. Інтимний гель має певний pH. Немає чоловічого чи жіночого гелю.

Є певний pH всередині уретри, який не можна порушувати, якщо порушується він, то й слизова порушується, вже приходять туди бактерії, там комфортно розвиваються. Якщо використовувати умовне "мило 3 в 1", то явно буде порушення pH.

– Скільки в середньому в нормі повинен тривати статевий акт?

– По тривалості від трьох до семи хвилин, якщо є регулярний статевий акт два-три рази на тиждень. Перший статевий акт має тривати від трьох до семи хвилин. Другий вже буде довше.

Загалом чоловічий організм розрахований на один статевий акт. Еволюційна задача чоловіка – запліднити партнерку. Для цього є один єдиний статевий акт. Другий, третій – це вже залежить від того, як чоловік стежить за своїм здоров'ям і чи буде адекватна якість ерекції для того, щоб відбувся статевий акт.

Уролог Наумчук: Обрізання – це елемент інтимної гігієни чоловіків (фото: Віталій Носач / РБК-Україна)

– В якому випадку потрібно робити обрізання?

– Якщо вона турбує пацієнта, якщо є хронічні запалення статевої головки, то треба її видаляти, цю крайню плоть. Естетичніше, чогось дівчатам більше подобається. Покращується гігієна, знижується ризик передачі інфекції бактеріальної флори.

– Тобто обрізання – це елемент чоловічої гігієни?

– Так. Менше збираються залишки сечі, епітелію під крайньою плоттю. Навіть є стаття, що знижується ризик хронічного й гострого простатиту, якщо з дитинства зробили обрізання. Бо немає умов для розвитку бактерій або інфекції.

Якщо обрізаний статевий член, також подовжується статевий акт. Внаслідок того, що обрізана головка треться об білизну, утворюється мозолисте тіло, подовжується статевий акт. Це як один з методів вирішення передчасної еякуляції. Це якщо статевий акт у вас триває до двох хвилин.

– Як проходить ця процедура?

– У мене процедура триває 40 хвилин під місцевою анестезією. Накладаю шви, які самостійно розсмоктуються через 15-20 днів, і ви через 40 хвилин вже йдете додому. Можна зробити класичним методом, а можна за допомогою лазера.

– Якісь можуть бути недоліки обрізання?

– Це запальні процеси, якщо пацієнт не дотримується тих рекомендацій, які ми надаємо. Можуть розходитись шви, але це дуже рідко. Розходяться вони на фоні того, що є ерекція.

– Які протипоказання для обрізання існують?

– Злоякісні новоутворення статевого члена і запальні захворювання. Їх не має бути в той момент, гострої фази запального захворювання. Дуже багато військових роблять на сьогодні, бо для них це гігієна.