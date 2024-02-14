Уролог назвал причины, по которым мужчины боятся идти на прием

Довольно часто мужчины боятся идти к урологу, поскольку для этого есть определенные причины и у каждого они свои, но врач выделил самые распространенные.

Об этом рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сообщение врача-уролога Бенедикта Гаврилишина в Instagram.

Чего боятся мужчины и почему не идут к урологу

У каждого мужчины есть свои причины и страхи, чтобы не идти на визит к урологу, ведь существуют определенные предубеждения, часто навязываемые обществом и неприятным опытом из прошлого. Но врач выделил основные причины страха среди мужчин.

Боязнь страшного диагноза

Многие откладывают визит, хотя раннее лечение повышает шансы выздоровления.

Нежелание признаваться в слабости

"Да потерплю, что я не мужчина". Да, да только таких "мужчин" уже доставляют на скорой с осложнениями. Задумайтесь! Следует раз и навсегда запомнить: если болевые ощущения не исчезают в течение нескольких дней, то следует немедленно идти к врачу.

Страх, что жена узнает

Любящая женщина не станет хуже относиться к вам по болезни. Женщины склонны к тому, чтобы заботиться о заболевших мужчинах, еще раз доказывая этим свое неравнодушие и силу чувств. По опыту врача именно женщины чаще всего уговаривают мужчин прийти к врачу.

Почему мужчины боятся идти к урологу (фото: Freepik)

Страх белого халата. Врач будет делать больно

У уролога больше всего боятся ректального обследования для проверки состояния предстательной железы. Прогресс не стоит на месте, и такая процедура проводится с помощью геля с обезболивающим эффектом. И конечно, возможен поверхностный осмотр УЗ-датчиком.

Нет времени

Времени на свое здоровье? Есть большая вероятность того, что уделив несколько часов своему здоровью сейчас, ты сможешь избежать месяцев болезненного лечения. К тому же есть онлайн консультации, которые экономят много времени.

По совету Бенедикта, не стоит пренебрегать своим здоровьем.