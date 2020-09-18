ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Новости шоу-бизнеса
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи
Travel
Travel
Travel
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Мнения

Марченко считает обоснованным повышение минимальной зарплаты на 30%

Киев, Пятница 18 сентября 2020 20:47
Марченко считает обоснованным повышение минимальной зарплаты на 30%
Фото: Сергей Марченко (РБК-Украина)
Автор: Игорь Литвиненко

Министр финансов Сергей Марченко заявил, что повышение минимальной заработной платы до 6500 гривен является обоснованным. По его словам, такое решение подтверждено экономическими расчетами и динамикой.

Об этом Марченко заявил в эфире телеканала "Украина 24".

Министр отметил, что в Украине соотношение средней и минимальной заработной платы составляет 45%. При этом в европейских странах такой показатель составляет более 50%.

"Те цифры, которые есть в бюджете, абсолютно обоснованы, подтверждены экономическими расчетами, динамикой", - сказал Марченко.

Отметим, ранее глава финансового комитета парламента Даниил Гетманцев назвал повышение минималки до 6,5 тысяч гривен слишком завышенным.

Напомним, 14 сентября Кабинет министров одобрил проект государственного бюджета на 2021 год. Согласно документу, правительство ожидает повышение экономики в 2021 году на 4,6%.

Также согласно бюджету минимальная зарплата вырастет на 30% и будет составлять 6,5 тысяч гривен. При этом рост минималки приведет к дополнительным расходам госбюджета на 50 млрд грн.

Читайте РБК-Украина в Google News

Новости Украины Экономика Министерство финансов Украиныминимальная зарплатаГосбюджет
News
On Top
Продолжая просматривать RBC.UA Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности, Правилами пользования сайтом и согласны с использованием файлов cookie. Ознакомиться
Соглашаюсь