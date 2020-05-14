Ураганный ветер и сильные дожди: какие области окажутся в зоне непогоды

Погода в Украине совершенно испортилась и вместо жары и весенней погоды украинцы получили холодный и дождливый май. Пятница, 15 мая, исключением не станет. В большинстве областей пройдут дожди и ожидается сильный штормовой ветер.

На востоке Украины сухо будет только в Полтаве и Харькове, в остальных областях пройдут дожди, местами сильные. Ожидается штормовой ветер, с порывами. Ночная температура воздуха составит +9 +12 градусов, днем воздух прогреется до +16 +20 градусов.

В южных областях синоптики прогнозируют дождь, который будет идти и ночью, и днем. Ночью в регионе от +11 до +13 градусов, днем ожидается от +21 до +23 градусов. В Крыму сухо и тепло. Ночью +10 +12 градусов, днем от +23 до +25 градусов.

На севере страны будет сухо, осадки не прогнозируются. Возможна небольшая облачность. Ночью от +3 до +5 градусов, днем +15 +17 градусов.

В западных областях будут идти сильные дожди во всех областях. Ночная температура воздуха будет колебаться от +3 до +6 градусов, на Закарпатье до +9 градусов. Днем в регионе ожидается от +12 до +15 градусов.

В центральной части страны синоптики прогнозируют дождь. Ночная температура воздуха составит +7 +9 градусов, днем столбики термометров покажут от +14 до +17 градусов.

В Киеве 15 мая синоптики прогнозируют сухую погоду, без осадков. Возможна небольшая облачность. Ночью +4 +6 градусов, днем столбики термометров поднимутся до +14 +16 градусов.

Карта погоды в Украине на 15 мая

Напомним, ранее мы писали о том, что синоптики рассказали, когда в Украине начнет ощутимо теплеть и прекратятся дожди.