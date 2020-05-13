Синоптики дали новый прогноз на июнь: тепла не ждите

Погода в Украине (фото: Униан)

Погода в Украине будет не очень летней в июне 2020

Погода в Украине в июне не принесет ощутимого летнего тепла, да и остаток мая будет довольно прохладным. В материале Styler мы собрали прогнозы погоды на месяц от ресурсов Gismeteo, AccuWeather, а также от синоптика Харьковского гидрометцентра Игоря Кибальчича и народного синоптика Владимира Деркача.

Согласно прогнозу синоптиков Gismeteo, первая неделя июня будет прохладной и дождливой. На Севере и Западе градусники покажут скромные +15+20, на Востоке и Юге - теплее - около +22+25 градусов.

Прохладной и мокрой будет и вторая половина мая в Украине. Синоптики прогнозируют от минимума +11 до максимума +22 градуса.

Ниже прогноз погоды на вторую половину мая и первую неделю июня для Киева, Львова, Одессы и Харькова.

Погода в Украине на месяц (скрин: gismeteo.ua)

Синоптики AccuWeather дают более оптимистичный, но все же "скромный" прогноз на остаток мая и начало июня. Ниже прогноз для Киева на ближайший месяц.

Погода в Киеве на месяц (скрин: gismeteo.ua)

А вот народный синоптик Владимир Деркач наоборот прогнозирует, что начало первого месяца лета будет с довольно комфортной температурой и будет даже жарко. А в средине первой декады - числу к 4-6-му - пойдут кратковременные дожди, атмосферный фронт принесет похолодание. Вторая декада июня будет дождливой и прохладной, возможны даже сильные осадки со шквалами и градом. Ближе к концу месяца придет потепление, дожди прекратятся, но летней жары в июне уже не будет.

Синоптик Харьковского гидрометцентра Игорь Кибальчич говорит, что лето 2020 в целом не будет таким жарким, как в прошлом году.

"Вряд ли будет 40 градусов жары. Потому что после теплой зимы, а особенно рекордно теплой, лето, как правило, не такое жаркое", - считает специалист.

Ранее мы писали, что в Черниговской области пронесся мощный ураган, который наломал деревьев и повредил несколько автомобилей.