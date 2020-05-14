В Украине будет царить температурный хаос: каким областям не повезет с погодой

Погода в Украине изменится 15 мая (фото: УНИАН)

Синоптик рассказала, что в Украину идет атмосферный фронт

Погода в Украине и Киеве 15 мая ожидается очень переменчивая. В нашу страну пришел антициклон из Атлантики который принесет похолодание, особенно низкими градусы будут по ночам. Но хорошая новость в том, что скоро дожди уйдут с больше части нашей страны и будет сухо. Об этом на своей Facebook-странице сообщила синоптик Наталка Диденко.

"15 мая будет преобладать сухая погода в северных областях, на значительной территории Востока Украины, на крайнем юге, то есть в Крыму, в южных районах Одесской области, во многих центральных областях", - сообщила Диденко.

15 мая в Украину снова придет атмосферный фронт, который принесет осадки. Они пройдут в западных частях Украины, кроме Волынской области и Ровенской. Также дожди придут и в Донецкую область.

Синоптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

Синоптик сообщила, что в ближайшую ночь в Украине возможны заморозки.

"Ближайшей ночью в северных районах Волыни, Ровенской, Житомирской, Киевской и Черниговской областей возможные небольшие заморозки на почве. Всего в этих районах +1 + 5 градусов", - предупредила Диденко.

В большинстве районов западных и северных областей от +3 +8 градусов. В Черновицкой области до +10 градусов. В центральных областях от +4 в Винницкой до +12 в Днепропетровской области. На юге и востоке +9 +13 градусов.

15 мая в Украине в течение дня предполагается +13 +17 градусов, в западных областях + 9 + 13 градусов, на юге + 15 + 22 градуса, в Крыму до +25 градусов.

Синоптическая карта (фото: facebook.com/tala.didenko)

В Киеве 15 мая дождей не прогнозируется, температура прогреется днем до +16 градусов. Но ночью температура воздуха очень низкая, всего до 5 градусов тепла.

По словам Диденко, в ближайшее время не стоит ожидать теплых майских градусов, они придут только после 23 мая.

Как мы ранее писали, погода в Украине принесет неприятные сюрпризы для жителей всех областей.

Автор: Мария Соловей