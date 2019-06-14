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Ураган превратил город в озеро: жуткое видео разрушительной стихии под Днепром

STYLERЖизнь    14.06.2019 - 12:32
Ураган превратил город в озеро: жуткое видео разрушительной стихии под Днепром
Ураган в Новомосковске (Коллаж РБК-Украина)

Сильным ветром снесло много деревьев и рекламные щиты

Жуткий ураган и ливень налетели на город Новомосковск Днепропетровской области и превратили центр города в озеро, а улицы – в настоящие реки. Видео разбушевавшейся стихии разместил "Информатор".

Как сообщили местные жители, 13 июня в регионе поднялся сильный ветер, его порывы были такой силы, что сносило деревья и рекламные щиты. А после на регион обрушился дождь, который в считанные минуты затопил улицы города, а в центре, возле здания мэрии, образовалось целое озеро. В некоторых местах глубина воды достигала 15 сантиметров.

Местные жители опубликовали фото и видео разрушений, которые появились в результате разбушевавшейся стихии.

Ураган под Днепром (YouTube/Владимир Куличенко)

Вода с неба лилась просто стеной и основную проблему составили ливневки, которые были забиты, поэтому вся вода осталась на поверхности, что и привело к серьезным затоплениям.

Жуткая гроза в Новомосковске (YouTube/Vanopro Vanopro)

На кафе "Пещера" упало огромное дерево, которое нанесло серьезные повреждения летней площадке. Кроме того, во многих местах поваленными деревьями оборвало электропровода, и жители остались без света.

 

Ураган в Новомосковске (dp.informator.ua)

Напомним, ранее мы сообщали о том, что в Германии прошел торнадо и град, который местами был размером с теннисный мяч.

А также рассказывали о том, что на Закарпатье улицы после сильного дождя превратились в горные реки. 

Кроме того, мы писали о том, что в сети показали видео с жуткими последствиями стихии в Крыму.

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