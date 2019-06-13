В сети показали видео последствий стихии в Крыму: полуостров "ушел под воду"

Крым затопило ливнем (коллаж: РБК-Украина)

Крымский полуостров пострадал от сильного ливня

От сильной грозы с ливнем пострадали дороги на Крымском полуострове. Жители оккупированного Крыма выкладывают в Facebook фото и видео последствий жуткой стихии.

Сообщается, что непогода, разгулявшаяся в четверг, 13 июня, сильно осложнила передвижение автомобилей по дорогам полуострова.

Так выглядела дорога с Симферополя на Джанкой. На видео автомобили едут практически по фары в воде.

Крым затопило ливнем (видео: facebook.com/auto8292)

Сильный ливень с дождем существенно снизил видимость, сделав передвижение по автодорогам аварийно опасным.

Пользователи сети выложили видео, снятое на подъезду к аэропорту в столице полуострова - Симферополе.

Крым затопило ливнем (видео: facebook.com/auto8292)

Напомним, в Херсонской области страшный ураган разнес практически целый поселок в Олешковском районе.

Также мы писали, что в сети показали небывалое наводнение в Тернопольской области. Бурлящие потоки воды сносили все на своем пути.

К слову, из-за погодных капризов пострадали некоторые районы Киева. Сильный ливень подтопил подземные переходы на жилом массиве Позняки Дарницкого района.