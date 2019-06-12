На Закарпатье городские улицы превратились в реки: последствия стихии (видео)

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Сильный ливень стал причиной наводнения на Закарпатье

Наводнение на Закарпатье произошло в результате мощного ливня, который прошелся по Межгорщине. По центральным улицам Межгорья невозможно не то, что ходить, но и ездить на автомобиле. Это хорошо видно на видео, которые выложил "Перший" на своей странице в Facebook.

На видео видно, что автомобили едут по затопленным водой улицам. При этом пешеходы с трудом находят место, где можно пройти.

На Закарпатье улицы Межгорья превратились в реки (видео: facebook.com/pershij)

Стоит отметить, что 13 июня в Закарпатской области объявлен День траура. В Тячевском районе погибло пять человек - два работника лесхоза, которые возвращались с работы и трое жителей села Тарасовка.

На Закарпатье улицы Межгорья превратились в реки (видео: facebook.com/pershij)

Трагедия произошла из-за непогоды, которая началась вчера около 17:00. В результате 5-ти метровой волны селевого потока тела 3 погибших унесло водой на 7 километров.

Видео: facebook.com/pershij

Напомним, что мощное наводнение затопило столицу Турции Анкару. При этом есть погибшие.

Ранее сообщалось, что в Тернопольской области случилось сильное наводнение. Местные жители показали угрожающие потоки воды, которые с большой скоростью льются через жилые дома.

Мы также писали о том, что Каменец-Подольский ушел под воду. Непрекращающиеся ливни не щадили ничего и никого на своем пути. В некоторых местах бордюр вода загнала под асфальт.