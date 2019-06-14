Буревій перетворив місто на озеро: моторошне відео руйнівної стихії під Дніпром

Ураган у Новомосковську (Колаж РБК-Україна)

Сильним вітром знесло багато дерев і рекламні щити

Страшний ураган і злива налетіли на місто Новомосковськ Дніпропетровської області і перетворили центр міста в озеро, а вулиці – в справжні річки. Відео стихі\ розмістив "Інформатор".

Як повідомили місцеві жителі, 13 червня в регіоні піднявся сильний вітер, його пориви були такої сили, що зносило дерева та рекламні щити. А після на регіон обрушився дощ, який в лічені хвилини затопив вулиці міста, а в центрі, біля будівлі мерії, утворилося ціле озеро. У деяких місцях глибина води сягала 15 сантиметрів.

Місцеві жителі опублікували фото і відео руйнувань, які з'явилися в результаті стихії, що розбушувалася.

Ураган під Дніпром (YouTube/Володимир Куліченко)

Вода з неба лилася просто стіною і основну проблему склали дощової каналізації, які були забиті, тому вся вода залишилася на поверхні, що і призвело до серйозних затоплень.

Страшна гроза у Новомосковську (YouTube/Vanopro Vanopro)

На кафе "Печера" впало величезне дерево, яке завдало серйозні пошкодження літньому майданчику. Крім того, у багатьох місцях поваленими деревами обірвало дроти, і мешканці залишилися без світла.

Ураган у Новомосковську (dp.informator.ua)

Нагадаємо, раніше ми повідомляли про те, що у Німеччині пройшов торнадо і град, який місцями був розміром з м'яч.

А також розповідали про те, що на Закарпатті вулиці після сильного дощу перетворилися в гірські річки.

Крім того, ми писали про те, що у мережі показали відео з жахливими наслідками стихії у Криму.