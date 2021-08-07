Ураган под Полтавой срывал крыши и деревья, пробивал ветвями авто и погрузил область во тьму

Спасатели рассказали, что вследствие урагана были повалены деревья на проезжую часть местных дорог, а также завалило около 4 км автодороги Киев-Харьков-Довжанский между населенными пунктами с. Вилы и с. Ивановка Лубенского района.

К ликвидации последствий непогоды привлекалось 15 единиц техники и 55 человек личного состава подразделений ГСЧС.

Как передает местное издание Кolo.news, в области непогода - сильный дождь со шквалистым ветром - разгулялась после 17 часов в пятницу, и за вечер и ночь успела натворить немало беды.

Последствия урагана в Полтаве 7 август (фото: facebook.com / kolo.news)

В самой Полтаве был обесточен даже центр города. В регионе из-за поваленных веток на трассе государственного значения образовались многокилометровые пробки.

В Лубнах вырванное ветром дерево попало людям на балкон, разбив окно. Также стихия повредила крыши домов. В Александровке вырванное ураганом с корнем дерево около хирургического отделения упало в парк.

По словам жителя Полтавы Андрея Тимощука, между Лубнами и Пирятином просто невозможно было ехать на авто из-за мощного ливня.

Видео: на Полтавскую область обрушилась непогода

"Природные катаклизмы 6 августа в 16.30 улица Независимости, 4 - шквальный ветер и ливень наделали беды! Сломанные деревья, некоторые под корень. Ветви упали на машины. Оборвало электрические сети - света нет. Центральная дорога Оржице тоже перекрыта рухнувшими деревьями", - написала пользователь сети Людмила Квас в паблике Оржица.News.

Ураганный ветер срывал деревья в Полтавской области (фото: facebook.com / Наталия Тищенко / Vadim Kirpichenko)

Также сообщается, что в районе ветер сорвал крыши, а деревья падали на автомобили. В частности, в Лохвице ветка даже пробила лобовое стекло в машину возле места водителя.

Сорванные мощным ветром ветви пробивали авто (фото: kolo.news)