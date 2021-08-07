Из-за непогоды в Украине пропал свет в почти 340 населенных пунктах
Фото: в Украине из-за непогоды обесточены населенные пункты (Виталий Носач, РБК-Украина)
По состоянию на 7 утра 7 августа в результате осложнения погодных условий (дождь, гроза, порывы ветра) обесточены 339 населенных пунктов. Отключение произошло из-за срабатывания систем автоматической защиты линий электропередач (ЛЭП).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
Свет исчез в восьми областях:
- Полтавская - 78 населенных пунктов,
- Черкасская - 59,
- Черниговская - 55,
- Одесская - 47,
- Сумская - 40,
- Хмельницкая - 28,
- Кировоградская - 24,
- Николаевская - 8.
К восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.
Кроме того территории четырех областей в результате осложнения погодных условий (порывы ветра, дождь, гроза) частично повреждены кровли 20 зданий, частично подтоплено 6 жилых домов, 34 домохозяйства и повалены 163 дерева. Жертв и пострадавших нет.