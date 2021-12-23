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В УПЦ МП призвали не праздновать Рождество со всей Европой: "Christmas - заточено на развлечение"

Автор: Артем Горовенко

Украина не должна праздновать Рождество со всей Европой - 25 декабря. Так как мы должны чтить традиции, а в цивилизованном мире этот праздник якобы превратился в "заточенное под развлечение" действо.

Такое заявление сделал представитель УПЦ МП, которая является частью Русской православной церкви на территории Украины, ректор Киевской духовной академии и семинарии епископ Белогородский Сильвестр.

По словам священника, споры о праздновании Рождества - по григорианскому календарю или по юлианскому - "в очередной раз разделили украинское общество и в очередной раз показали, что, к сожалению, мы часто мыслим в категориях штампов и клише".

Он апеллирует к тому, что "если перенести дату празднования Рождества, то нужно перенести даты всех иных (кроме Пасхи) православных праздников".

"Понимают ли жаждущие праздновать Рождество "со всей Европой", что им придется в конечном итоге отказаться от привычной даты целого ряда не просто религиозных праздников, а таких, которые стали частью культурной идентификации украинцев? Например, праздник Покрова Пресвятой Богородицы", - пишет представитель УПЦ МП.

Епископ считает, что "дискуссии о дате Рождества лишний раз показали, что украинское общество в целом не готово уважать иные взгляды, мнения, желания другого человека".

"Равнение на европейский формат празднования Рождества, где традиционное Рождество - Christmas - давно уже заточено на развлечение, что превращает Рождество в конечном итоге "в сезонное интерьерное украшение" (выражение Умберто Эко) - не самый лучший идеал для по большой части религиозной Украины", - говорит он.

Сильвестр обратился к украинцам с настоятельной просьбой "не спешить с отказом от своих традиций в угоду модным трендам".

Что думают украинцы о праздновании Рождества 25 декабря?

По данным последнего соцопроса, 26% жителей Украины поддерживают идею переноса празднования Рождества с 7 января на 25 декабря.

Инфографика ("Рейтинг")

Отметим, что 25 декабря - государственный выходной в Украине, а вопрос о переносе празднования Рождества поднимается каждый год после вторжения российских войск в Украину.

Напомним, недавно украинцы назвали любимые новогодние праздники.

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Рождество