УПЦ дала нагороду військовому, але "передумала, бо він - відкритий гей: деталі скандалу

З чого усе почалося

Днями військовий медик показав нагороду, яку він отримав від УПЦ КП. Як виявилося, 8 лютого Патріарх Київський Філарет відзначив медалями за "Жертовність і любов до України" увесь особовий склад медичного пункту 1-го механізованого батальйону 72-ї окремої механізованої бригади імені Чорних Запорожців ЗСУ. Серед них був і Пилипенко.

Військовому-відкритому гею вручили нагороду (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Друзі, я щиро радий, що виходячи з того, що патріарх Філарет зробив такий крок і подякував мені, відкритому гею та активісту правозахисту за захист - вручив мені медаль зі своїм підписом та печаттю, він та очолюваний ним Київський патріархат кардинально змінили свою позицію щодо ЛГБТ+ людей та більше не вважають нас "гріховними" та такими, що є причиною коронавірусу", - прокоментував нагороду сам військовий медик.

Допис Пилипенка (скріншот)

Що зробила Церква

Втім, після цього в УПЦ КП "передумали". На сайті Церкви з'явився коментар, у якому йшлося про те, що нагороду військового медика анульовано.

"Серед відзначених військовослужбовців медичного пункту був і Віктор Пилипенко. На жаль, на своїх сторінках у соцмережах він розмістив неправдиву інформацію про те, що Патріарх Філарет вручив йому відзнаку, як відкритому гею за правозахист і що ніби Патріарх Філарет і Київський Патріархат кардинально змінили свою негативну позицію щодо ЛГБТ. Це є відвертою брехнею та маніпуляцією", - йшлося у заяві.

Церква анулювала нагороду військового медика (скріншот)

Як на скандал відреагувала спільнота військових ЛГБТ+

У відповідь на заяву представники спільноти засудили УПЦ КП за "печерну доісторичну гомофобію, яка тягне суспільство до цінностей боліт, знецінюючи вклад ЛГБТ+ військових в перемогу".

"Така дискримінація є дикістю і, на жаль, поки лишається безкарною, адже в законодавстві відсутній захист від гомофобії та трансфобії. Ми закликаємо владу впровадити нарешті необхідні законопроєкти на захист спільноти, яка захищає державу. Адже можна анулювати нагороду, але свободу не анулюєш ніколи", - йдеться у дописі.

Військові ЛГБТ+ відреагували на скандал (скріншот)

Як на це реагує сам військовий

Пилипенко "репостнув" допис зі спільноти військових ЛГБТ+ й додав, що визнає нагороди лише від народу України, якому давав присягу. За його словами, "недержавні відзнаки без політичного душка" й державні, які вписуються у військовий квиток, він носить по різні сторони кітеля.

Реакція Пилипенка (скріншот)

"Я навіть написав слова вдячності Філарету, наївно уявляючи собі, що він свідомо мене нагородив і показав своїм колегам християнський, безперечно благородний жест-дороговказ до примирення та взаємної поваги до геїв, атеїстів, людей інших вірувань", - написав Пилипенко.

"Але все виявилося прозаїчнішим - Філарет просто жменями засівав свої нагороди як піар-акцію своєї конфесії. Навряд чи він взагалі вникав, що кожному з бійців довелося прожити за два роки війни і скільки разів нас ледь не забрала смерть. Спершу піар. Людина потім. Он і нагороду анулювали - бо я ж для них і не людина зовсім",- додав він.