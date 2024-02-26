УПЦ дала награду военному, но "передумала", потому что он - открытый гей: детали скандала

С чего все началось

На днях военный медик показал награду, полученную от УПЦ КП. Как оказалось, 8 февраля Патриарх Киевский Филарет отметил медалями за "Жертвенность и любовь к Украине" весь личный состав медицинского пункта 1-го механизированного батальона 72-й отдельной механизированной бригады имени Черных Запорожцев ВСУ. Среди них был и Пилипенко.

Военному-открытому гею вручили награду (фото: facebook.com/viktor.pylypenko.96)

"Друзья, я искренне рад, что исходя из того, что патриарх Филарет сделал такой шаг и поблагодарил меня, открытого гея и активиста правозащиты за защиту - вручил мне медаль со своей подписью и печатью, он и возглавляемый им Киевский патриархат кардинально изменили свою позицию относительно ЛГБТ+ людей и больше не считают нас "греховными" и причиной коронавируса", - прокомментировал награду сам военный медик.

Пост Пилипенко (скриншот)

Что сделала Церковь

Впрочем, после этого в УПЦ КП "передумали". На сайте Церкви появился комментарий, в котором говорилось, что награда военного медика аннулирована.

"Среди отмеченных военнослужащих медицинского пункта был и Виктор Пилипенко. К сожалению, на своих страницах в соцсетях он разместил ложную информацию о том, что Патриарх Филарет вручил ему награду, как открытому гею за правозащиту и что якобы Патриарх Филарет и Киевский Патриархат кардинально изменили позицию по ЛГБТ. Это откровенная ложь и манипуляция", - говорилось в заявлении.

Церковь аннулировала награду военного медика (скриншот)

Как на скандал отреагировало сообщество военных ЛГБТ+

В ответ на заявление представители сообщества осудили УПЦ КП за "пещерную доисторическую гомофобию, которая влечет общество к ценностям болот, обесценивая вклад ЛГБТ+ военных в победу".

"Такая дискриминация является дикостью и, к сожалению, пока остается безнаказанной, ведь в законодательстве отсутствует защита от гомофобии и трансфобии. Мы призываем власти внедрить, наконец, необходимые законопроекты в защиту сообщества, защищающего государство. Ведь можно аннулировать награду, но свободу не аннулируешь никогда" , – говорится в посте.

Военные ЛГБТ+ отреагировали на скандал (скриншот)

Как на это реагирует сам военный

Пилипенко "репостнул" пост из сообщества военных ЛГБТ+ и добавил, что признает награды только от народа Украины, которому давал присягу. По его словам, "негосударственные награды без политического душка" и государственные, которые вписываются в военный билет, он носит по разные стороны кителя.

Реакция Пилипенко (скриншот)

"Я даже написал слова благодарности Филарету, наивно представляя себе, что он сознательно меня наградил и показал своим коллегам христианский, бесспорно благородный жест-путеводный приказ к примирению и взаимному уважению к геям, атеистам, людям других верований", - написал Пилипенко.

"Но все оказалось более прозаическим - Филарет просто горстями засевал свои награды, как пиар-акцию своей конфессии. Вряд ли он вообще вникал, что каждому из бойцов пришлось прожить за два года войны и сколько раз нас чуть не забрала смерть. Сначала пиар. Человек потом. Вот и награду аннулировали - потому что я же для них и не человек совсем", - добавил он.