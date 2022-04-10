Как упрощенно получить пособие по безработице во время войны: разъяснение

Во время действия военного положения в Украине внедрен упрощенный порядок регистрации безработных и выплаты пособия по безработице.
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Согласно Постановлению Кабмина от 19.03.2022 № 334, статус безработного сейчас предоставляется лицам трудоспособного возраста, которые не получают пенсию и не имеют предусмотренных законодательством доходов, с первого дня регистрации в центре занятости по их личному заявлению.
По информации Юридического советчика, соответствующее заявление можно подать в любой центр занятости независимо от места фактического (зарегистрированного) проживания:
Перечень документов отличается в зависимости от выбранного способа обращения в центр занятости.
Для постановки на учет и оформления пособия по безработице при непосредственном посещении такого заведения необходимо иметь с собой:
Найти ближайшие работающие центры занятости поможет интерактивная карта. По ссылке можно найти здесь.
В свою очередь во время электронного обращения за помощью Портала Дия достаточно заполнить, подписать и подать в электронной форме заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице.
Однако в этом случае во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать и другие (указанные выше) документы.
Сейчас воспользоваться электронной формой представления документов с помощью Дии могут только граждане Украины, которые имеют:
При этом для подачи заявления о предоставлении статуса безработного и о назначении пособия по безработице будет необходимо:
Через портал Дия также можно будет в будущем подать заявление (без визита в ЦЗ). Воспользоваться ею, когда услуга заработает, смогут лишь лица, которые соответствуют приведенным выше требованиям по подаче заявлений через портал Дия и при этом на время введения военного положения имеют / имели определенное место работы на территории г. Киева, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Житомирской, Запорожской, Киевской, Луганской, Николаевской, Одесской, Сумской, Харьковской, Херсонской или Черниговской областей.
Подать заявку можно:
Вместе с тем в случае использования этих методов во время первого визита в центр занятости, который должен быть назначен в течение 30 дней с даты завершения военного положения, необходимо будет подать дополнительные документы, наличие которых требуется при постановке на учет в центре занятости.
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