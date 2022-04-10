Як спрощено отримати допомогу по безробіттю під час війни: роз'яснення

Під час дії воєнного стану в Україні впроваджено спрощений порядок реєстрації безробітних та виплати допомоги по безробіттю.
Як оформити допомогу, читайте нижче в нашому матеріалі Styler.
Відповідно до Постанови Кабміну від 19.03.2022 № 334, статус безробітного наразі надається особам працездатного віку, які не отримують пенсію та не мають передбачених законодавством доходів, з першого дня реєстрації у центрі зайнятості за їх особистою заявою.
За інформацією Юридичного порадника, відповідну заяву можна подати до будь-якого центру зайнятості незалежно від місця фактичного (зареєстрованого) проживання:
Перелік документів відрізняється залежно від обраного способу звернення до центру зайнятості.
Для взяття на облік та оформлення допомоги по безробіттю під час безпосереднього відвідування такого закладу необхідно мати із собою:
Знайти найближчі працюючі центри зайнятості допоможе інтерактивна мапа. За посиланням можна знайти тут.
У свою чергу під час електронного звернення за допомогою Порталу Дія достатньо заповнити, підписати та подати в електронній формі заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю.
Однак у цьому випадку під час першого візиту до центру зайнятості, який має бути призначено протягом 30 днів з дати завершення воєнного стану, необхідно буде подати й інші (зазначені вище) документи.
Наразі скористатися електронною формою подання документів за допомогою Дії можуть лише громадяни України, які мають:
При цьому для подання заяви про надання статусу безробітного та про призначення допомоги по безробіттю буде необхідно:
Через портал Дія також можна буде в майбутньому подати заяву (без візиту до ЦЗ). Скористатися нею, коли послуга запрацює, зможуть лише особи, які відповідають наведеним вище вимогам щодо подання заяв через портал Дія, і при цьому на час введення воєнного стану мають / мали визначене місце роботи на території м. Києва, Волинської, Дніпропетровської, Донецької, Житомирської, Запорізької, Київської, Луганської, Миколаївської, Одеської, Сумської, Харківської, Херсонської або Чернігівської областей.
Подати заявку можна:
Разом із тим у випадку використання цих методів під час першого візиту до центру зайнятості, який має бути призначено протягом 30 днів з дати завершення воєнного стану, необхідно буде подати додаткові документи, наявність яких вимагається при взятті на облік в центрі зайнятості.
Раніше в МОЗ розповіли, як і де безкоштовно зробити УЗД під час війни.
Підписуйтесь на дружній Telegram-канал, який висвітлює всі злочини РФ проти України.