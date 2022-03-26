Упрощенная вступительная кампания 2022 и ВНО: что нужно знать выпускникам и абитуриентам

24 марта Верховная Рада проголосовала за законопроект №7132. Он предусматривает отмену в 2022 году государственной итоговой аттестации (ГНА), ВНО, единого вступительного экзамена и единого вступительного испытания (проводят во время поступления на магистратуру).

Как пройдет ВНО и вступительная кампания в 2022 году

В Украинском центре оценивания качества образования сейчас работают над альтернативным вариантом – мультипредметным онлайн-тестом.

Как объяснила Инна Совсун, этот мультипредметный онлайн-тест должен стать временной заменой для ВНО. Он будет состоять из трех предметов – украинский язык, история Украины и математика. Его сформируют на основе той же программы, которую готовили для тестов на ВНО.

"В первые недели войны решение о полной отмене ВНО не получило поддержки в парламенте. Но ВУЗы поддержали отмену ВНО и хотели вступительные экзамены. Однако вступительные экзамены создают даже больше опасность, так как нужно будет физически ехать в университет. Плюс – это не отвечает критериям справедливости и доверия к результатам", - объяснила депутат.

Она добавила, что в Министерстве образования начали искать новый формат. И предложение о мультипредметном онлайн-тесте большинство ВУЗов приняли.

Мультипредметный онлайн-тест

По словам Совсун, этот тест нужен для поступления на бюджет, и он является простейшим аналогом ВНО. Что он предусматривает:

Тест из трех предметов будет сдаваться в один день

В нем будет 20 заданий закрытого типа по украинскому языку, математике и истории Украины

Сдать его можно будет в пунктах тестирования в течение 10 дней

Каждый день будут разные варианты тестов

Все вопросы – на основе той программы, по которой выпускники готовились к ВНО.

Вес результатов по каждому предмету будет отличаться (Теоретически можно будет более сфокусировано выбрать технические или гуманитарные специальности в зависимости от результатов в каждом из блоков теста)

Предварительно проведение теста запланировано на июль (Но все будет зависеть от течения войны).

"Таким образом не будем держать в одном месте много абитуриентов и абитуриенток. Тест не будет глубоким и комплексным по тому или иному предмету. Скорее – на общую эрудицию, чтобы понять общий уровень подготовки", - подчеркнула Совсун.

Также депутат добавила, что для поступления на контракт нужно будет заявление и мотивационное письмо.

"Проблемы со справедливостью компании могут возникнуть. Но вряд ли можно было предложить другое решение, которое бы удовлетворило всех. К сожалению, война – это война. Такие решения приходится принимать. Нужно понять, что много чего еще может измениться. Возможно, не получится провести даже мультипредметный тест", - сказала Инна Совсун.

Медицинские, военные специальности. Колледжи и магистратура

На военные специальности, по словам Инны Совсун, будут принимать по правилам самих военных учреждений.

А на медицинские специальности планируют сделать одинаковые условиях для поступления на контракт и бюджет из-за высоких требований к выпускникам.

По колледжам. На бюджет будут принимать на основе заявления о вступлении (подать можно дистанционно), собеседования или творческого конкурса и мотивационного письма.

На контракт – только заявление и мотивационное письмо.

Магистратура для работников-бюджетников: тест из 3 предметов (иностранный язык, право и тест обучающей компетентности) + мотивационное письмо.

Магистратура для остальных специальностей: тест обучающей компетентности и мотивационное письмо.

Контрактникам достаточно только письма. Все тестовые задачи будут в закрытых формах.