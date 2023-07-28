Шпаргалка для батьків: як підготувати дитину до 1 класу школи

Отримувати шкільне навчання через військову агресію Росії стало складніше, але система освіти адаптується до нових умов. Не всі школи можуть проводити офлайн навчання через небезпеку для всіх учасників освітнього процесу. Але зараз до нового навчального року готуються всі: вчителі, учні, батьки та, звичайно ж, майбутні першокласники.

Фіналіст премії Global Teacher Prize Ukraine 2020 Андрій Олійник дав чек-лист для батьків, як підготувати малюків до 1 класу школи. Про це пише " Освіторія ".

Як батькам підготувати дитину до школи

Школа. Найважливіше завдання батьків – зняти страх дитини перед школою. Не лякайте її фразами про те, що школа - не місце для ігор або якщо малюк не вивчить абетку, його не візьмуть до 1 класу. Дитина повинна розуміти, що школа - місце, де їй буде добре, де її прийматимуть, а не лаятимуть і каратимуть.

Вчитель. Розкажіть дитині, хто такий учитель. Поясніть, що роль вчителя - бути наставником дітям, він допомагає дізнатися про світ, він друг і він несе відповідальність за учнів. Вчителі треба шанувати, а не боятися. Проговоріть, як потрібно буде звертатися до вчителя - на ім'я та по батькові або "пані Марія".

Вітання. Програйте з малюком ситуації з привітаннями, поясніть, коли треба говорити "Доброго ранку", а коли "Доброго дня". Кому можна сказати "Привіт" (однокласникам), а кому не варто. Навчіть дитину знайомитися: "Привіт, мене звуть Софія. Давай грати разом. Можна я пограю біля тебе". Для успішного спілкування з однолітками дитина має вміти розповісти про себе, що любить.

Режим дня. Привчайте дитину вдома до шкільного порядку дня. У дитини має бути окреме робоче місце, де зручно сидіти, є рівна спинка, руку можна розташувати правильно. Практикуйте вдома роботу за столом – по 20 хвилин, а потім робіть перерву. А от перекус ставити на стіл не потрібно – дитина навчиться малювати та чимось хрумтіти. У школі їжа під час уроку заборонена, для цього є перерва.

Розмовляйте. Один із найкращих способів підготовки дитини – розмовляти. Ідіть вулицею, говоріть про все, що бачите навколо: дерева, тварини, погода, машини. Цікавтеся думкою дитини, слухайте та не перебивайте. Це ефективний спосіб розвивати навички спілкування.

Знання про себе. Особисте ім'я та прізвище, імена батьків, домашня адреса, місто, країна, дата народження. Обов'язкові загальні поняття: пори року, послідовність місяців року та днів тижня, назви фруктів та овочів, тварин та рослин, елементарні правила руху.

Правила у школі. Поясніть, що в школі діють певні правила і їх потрібно буде дотримуватись. Не варто лякати малюка, що говорити можна буде лише після підняття руки. У НУШ зараз дотримуються живого діалогу, тому важливіше правила взаємоповаги: не перебивати того, хто говорить, перекрикувати чи вигукувати.

Базові побутові навички. Перевірте, чи вміє дитина виконувати найпростіші речі: зав'язувати шнурки, застібати/розстібати пояс, спідницю, штани, перевдягатися у спортивну форму. Намагайтеся на перший клас купувати речі та взуття без складних застібок. Привчіть свої речі складати акуратно в одному місці, а не розкидати по всьому класу.

Навички самообслуговування. Дитина повинна знати, що якщо потрібно в туалет, то вона може вийти будь-якої миті уроку без додаткового дозволу вчителя. Достатньо просто повідомити вчителеві, що їй потрібно вийти.

Особисті речі. Привчіть дитину розпізнавати свої шкільні речі та тримати їх у порядку. Купуйте речі разом з дитиною, щоб вона сама вибрала їх і могла потім пізнати.

Щоб діти не плутали зошити та підручники, доки вони ще невпевнено читають, можна використовувати спеціальні наклейки. Тренуйте навички дитини складати шкільну сумку за розкладом наступного дня: нехай дитина розгляне всі відділення свого рюкзака та визначить, що й куди складатиме.

У першому класі це можна робити з дорослими, але до 4 вони повинні робити це повністю самостійно. Батькам рекомендується підписувати одяг на внутрішніх етикетках - так вчитель швидше зможе знайти власника.

Перший день в школі. Влаштуйте гру-імітацію першого дня у школі. Перетворіть один день на гру в школу – нехай хтось із рідних грає роль вчителя, а хтось ще одного учня. Так ви зможете потренувати усі складові шкільного дня, змоделювати ситуації на уроки чи перерві. Не бійтеся грати, оскільки гра є основою навчання НУШ.

Алгоритм дії при повітряній тривозі. Разом з дитиною пройдіться маршрутом зі школи додому, покажіть найближчі укриття, розкажіть, як діяти при сигналі повітряної тривоги. Складіть разом тривожний рюкзачок, який потрібно брати в укриття, поясніть, що в школі потрібно виконувати інструкції вчителів під час тривоги.

Запишіть у гурток школи. Ходіть на прогулянку та у гуртки вашої майбутньої школи. Дитина поступово звикатиме до будівлі школи, до двору. Відвідайте день відкритих дверей – це допоможе дитині приймати школу як безпечне, дружнє та знайоме середовище. Адаптація пройде легше.

Підготуйте себе та дитину до сепарації. Найбільший страх першокласника – поряд не буде мами. Тому про це варто говорити з дитиною вже зараз. Школа – дружнє середовище, там завжди можна попросити про допомогу вчителя, після уроків мама чи тато чекатимуть.

Другий страх - страх невдачі: що у школі дитина зробить щось не за правилами, а вдома за це лаятимуть. Практикуйте здорове ставлення до помилок: їх неможливо уникнути, вони нам потрібні, щоб навчатися.