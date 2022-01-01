Вживання цього овоча захищає від поширених видів раку

Лікар розповіла про особливий овоч, тривале вживання якого може запобігати розвитку поширених і агресивних типів раку.

Про це повідомила доктор з США, Люсія Гарсіа, пише Quora .

Йдеться про популярний серед українців овоч - цвітну капусту.

Цікаво, що більшість видів цвітної капусти білі, але є також помаранчеві, зелені, жовті та фіолетові різновиди цвітної капусти. Але якому б підвиду ви не віддали перевагу, всі вони дуже корисні.

За словами медика, цвітна капуста може заповнити запаси різних поживних речовин, яких потребує організм.

Чим же так корисний овоч?

Цвітна капуста багата білком, жирами, вуглеводами, харчовими волокнами, вітаміном А, каротином, вітаміном B, вітаміном C, вітаміном E, вітаміном P, вітаміном U (метіоніном) і мінералами, такими як кальцій, фосфор і залізо.

Цікаво, що вміст каротину у цвітній капусті в 7,5 разів більше, ніж в пекінській капусті, вітаміну В2 - в 1,8 рази більше. Вміст же кальцію в овочі можна порівняти з вмістом кальцію в молоці.

Капуста багата речовинами, що захищають від раку

Медичні дослідження показують, що цвітна капуста - один з овочів з найбільшою кількістю флавоноїдів, які мають протиракову дію.

Тривале вживання капусти може знизити ризик раку грудей, раку прямої кишки і раку шлунка.

Крім того, флавоноїди можуть запобігти інфекції і є найкращим засобом для очищення кровоносних судин.

Флавоноїди також можуть запобігати окисленню холестерину, пригнічувати згортання тромбоцитів і знижувати ризик серцево-судинних і цереброваскулярних захворювань.