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Употребление этого фрукта может легко увеличить ваш вес

Фото: Из-за какого фрукта можно набрать вес (pixabay.com)
Автор: Светлана Мащенко

Хотя фрукты считаются диетической пищей, некоторые из них могут стать причиной набора веса. При этом диетологи рекомендуют один из них тем, кто страдает от недостаточной массы тела.

Об этом рассказала врач из США Люсия Гарсия, пишет Quora.

Речь идет о самом питательном фрукте в мире, который даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса, - авокадо.

"Исследование в Гарварде показало, что люди, которые регулярно едят авокадо, весят значительно больше, чем те, кто его не употребляет", - пишет медик.

В чем питательная ценность фрукта

Авокадо также называют "лесной крем". Это фрукт с высоким содержанием жира, его жирность достигает 30%, что в 30 раз больше, чем в обычных фруктах.

Несомненно, употребление авокадо является самым здоровым способом набрать вес.

Однако жиры авокадо являются полезными жирами. Употребление авокадо может привести к увеличению веса без вреда для здоровья.

"Авокадо является одним из лучших источников здоровых жиров, которые можно использовать в качестве альтернативного источника жира. Употребление 1-2 авокадо в день может помочь вам достичь желаемого веса", - утверждает медик.

Авокадо калорийнее курицы и даже свинины

Авокадо размера больше среднего содержит около 325 калорий, 30 граммов жира и 15 граммов пищевых волокон.

"Это фрукт с невероятным количеством питательных веществ. Употребление авокадо может улучшить качество вашей диеты, поскольку в одной порции содержится около 20 витаминов и минералов", - подытожила доктор Гарсиа.

Ранее врач назвал препараты, через которые можно набрать вес.

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