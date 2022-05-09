Употребление этого фрукта может легко увеличить ваш вес

Речь идет о самом питательном фрукте в мире, который даже занесен в Книгу рекордов Гиннеса, - авокадо.

"Исследование в Гарварде показало, что люди, которые регулярно едят авокадо, весят значительно больше, чем те, кто его не употребляет", - пишет медик.

В чем питательная ценность фрукта

Авокадо также называют "лесной крем". Это фрукт с высоким содержанием жира, его жирность достигает 30%, что в 30 раз больше, чем в обычных фруктах.

Несомненно, употребление авокадо является самым здоровым способом набрать вес.

Однако жиры авокадо являются полезными жирами. Употребление авокадо может привести к увеличению веса без вреда для здоровья.

"Авокадо является одним из лучших источников здоровых жиров, которые можно использовать в качестве альтернативного источника жира. Употребление 1-2 авокадо в день может помочь вам достичь желаемого веса", - утверждает медик.

Авокадо калорийнее курицы и даже свинины

Авокадо размера больше среднего содержит около 325 калорий, 30 граммов жира и 15 граммов пищевых волокон.

"Это фрукт с невероятным количеством питательных веществ. Употребление авокадо может улучшить качество вашей диеты, поскольку в одной порции содержится около 20 витаминов и минералов", - подытожила доктор Гарсиа.