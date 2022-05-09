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Вживання цього фрукта може легко збільшити вашу вагу

Фото: Через який фрукт можна набрати вагу (pixabay.com)
Автор: Світлана Мащенко

Хоча фрукти вважаються дієтичною їжею, деякі з них можуть стати причиною набору ваги. При цьому дієтологи рекомендують один з них тим, хто страждає від недостатньої маси тіла.

Про це розповіла лікар із США Люсія Гарсія, пише Quora.

Мова йде про найпоживніший фрукт у світі, який навіть занесено в Книгу рекордів Гіннеса, - авокадо.

"Дослідження в Гарварді показало, що люди, які регулярно їдять авокадо, важать значно більше, ніж ті, хто його не вживає", - пише медик.

В чому поживна цінність фрукту

Авокадо також називають "лісовий крем". Це фрукт з високим вмістом жиру, його жирність досягає 30%, що в 30 разів більше, ніж у звичайних фруктах.

Безсумнівно, вживання авокадо є найздоровішим способом набрати вагу.

Однак жири авокадо є корисними жирами. Вживання авокадо може привести до збільшення ваги без шкоди для здоров’я.

"Авокадо є одним з найкращих джерел здорових жирів, які можна використовувати як альтернативне джерело жиру. Вживання 1-2 авокадо в день може допомогти вам досягти бажаної ваги", - стверджує медик.

Авокадо калорійніший за курку і навіть свинину

Авокадо розміру більше за середній містить близько 325 калорій, 30 грамів жиру і 15 грамів харчових волокон.

"Це фрукт з неймовірною кількістю поживних речовин. Вживання авокадо може покращити якість вашої дієти, оскільки в одній порції міститься близько 20 вітамінів і мінералів", - підсумувала доктор Гарсіа.

Раніше лікар назвав препарати, через які можна набрати вагу.

Крім того, ми писали, про наслідки й побічні ефекти частого вживання цибулі.

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