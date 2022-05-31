Употребление этих напитков приведет к потере магния: зачем он нужен организму

Что еще приводит к дефициту магния

Питание современного человека обработанными пищевыми продуктами и напряженный образ жизни приводит к частому дефициту магния.

"А это, вместе с другими факторами современной жизни – малоподвижность, увлечение фастфудом, избыточный вес, переедание, к сожалению, способствует росту сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила эксперт по питанию.

Из чего брать магний

Не нужно искать какой-нибудь один продукт, который снабдит магнием, и которого надо съедать килограммы. Чтобы в организм поступало достаточное количество этого минерала, питание должно быть полноценным и разнообразным, состоять из продуктов разных групп, обогащенных растительной пищей.

Зачем организму нужен магний

Магний – это микроэлемент, который играет важную роль в организме человека. Без него невозможно нормальное функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, органов пищеварения, незаменим он для мышц и костей. Хроническая усталость, перепады настроения, ночные судороги – все это признаки дефицита магния.