Употребление этих напитков приведет к потере магния: зачем он нужен организму

Употребление сладких газированных напитков, в которых много фосфора, приводит к потере магния. Чрезмерное употребление кофе, консервированных и обработанных продуктов, где содержание магния теряется наполовину, влияет на обеспечение магнием организма.
Об этом рассказала украинская диетолог Светлана Фус.
Питание современного человека обработанными пищевыми продуктами и напряженный образ жизни приводит к частому дефициту магния.
"А это, вместе с другими факторами современной жизни – малоподвижность, увлечение фастфудом, избыточный вес, переедание, к сожалению, способствует росту сердечно-сосудистых заболеваний", - сообщила эксперт по питанию.
Не нужно искать какой-нибудь один продукт, который снабдит магнием, и которого надо съедать килограммы. Чтобы в организм поступало достаточное количество этого минерала, питание должно быть полноценным и разнообразным, состоять из продуктов разных групп, обогащенных растительной пищей.
Магний – это микроэлемент, который играет важную роль в организме человека. Без него невозможно нормальное функционирование сердечно-сосудистой и нервной системы, органов пищеварения, незаменим он для мышц и костей. Хроническая усталость, перепады настроения, ночные судороги – все это признаки дефицита магния.
Как мы ранее писали, медики назвали самые вредные продукты для детей. И они есть почти у всех детей в рационе.
Напомним, ранее мы писали о том, что можно заготовить на зиму в июне - консервируем, замораживаем и сушим.