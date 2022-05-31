Вживання цих напоїв призведе до втрати магнію: навіщо він потрібен організму

Що ще призводить до дефіциту магнію

Харчування сучасної людини обробленими харчовими продуктами та напружений спосіб життя призводить до частого дефіциту магнію.

"А це, разом з іншими факторами сучасного життя-малорухливість, захоплення фастфудом, надмірна вага, переїдання, на жаль, сприяє зростанню серцево-судинних захворювань", - повідомила експерт з харчування.

З чого брати магній

Не потрібно шукати який-небудь один продукт, який забезпечить магнієм, і якого треба з'їдати кілограми. Щоб в організм надходила достатня кількість цього мінералу, харчування має бути повноцінним і різноманітним, складатися з продуктів різних груп, збагачених рослинною їжею.

Навіщо організму потрібен магній

Магній - це мікроелемент, який відіграє важливу роль в організмі людини. Без нього неможливе нормальне функціонування серцево-судинної і нервової системи, органів травлення, незамінний він для м'язів і кісток. Хронічна втома, перепади настрою, нічні судоми – все це ознаки дефіциту магнію.