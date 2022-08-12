Самые известные упоминания Украины в мировом кино: как нас показали и стоит ли этим гордиться

Мазепа - национальный герой Украины

Хоть это фильм 1919 года снятый не в Голливуде, а в Германии, не вспомнить о нем трудно.

Ведь очень символично, что более 100 лет назад в Европе снимали кино про украинцев, в то время, как саму страну закрывало советским куполом...

Перевозчик 3

В этом голливудском экшне с Джейсоном Стэтхэмом в главной роли было много упоминаний об Украине, ведь подружка "перевозчика" была украинкой. Более того, весь сценарий завязан вокруг Украины.

Но хотелось бы сделать упор на моменте, где главная героиня отвечает на упреки от перевозчика об одинаковости россиян и украинцев, говоря о разнице в мозгах и сердце.

Оружейный барон

Это действительно культовый фильм с Джаредом Лето и Николасом Кейджем в главных ролях. Они играли украинских эмигрантов в США.

Среди многих интересных моментов можно выделить сцену, где Джаред Лето нарисовал границы Украины белым порошком.

Ограбление по-итальянски

Это американский приключенческий фильм с целой кучей крутых актеров.

В одном из диалогов главного героя звучит такая фраза: "Слушай сюда. Если, я что-то и знаю, это никогда не ссориться с матушкой природой, с тещей и долбаными украинцами!".

Интересно, что в российском прокате фразу сократили, вырезав часть об украинцах...

Трансформеры 3. Темная сторона Луны

Чернобыльская трагедия - одна из любимых кинематографистами "украинских" тем.

Так, в знаменитой франшизе, по просьбе американского министра энергетики роботы-автоботы отправляются в Припять, чтобы расследовать подозрительные технологии, найденные там.

Если верить Голливуду, в Припяти никогда не светит солнце, и вся область сгорает от радиации...

Доктор Хаус

Знаменитый доктор женился на украинской эмигрантке, чтобы заполучить для нее визу.

Вспомним сцену, когда Хаус рассматривает портрет Тараса Шевченко, говоря: "Твоя бабушка - горячая штучка".

На что супруга резко отвечает, что это - великий украинский поэт!

Валериан и город тысячи планет

Режиссер Люк Бессон в своей Космической "одиссее" сделал большой комплимент украинцам.

По сюжету, в 2031-м году, одна из делегации прибывает на МКС с нашивками в виде украинского флага.

А наш стяг можно увидеть на фоне.

К слову, посмотреть отрывки этих и других фильмов с упоминаниями об Украине вы можете на YouTube-канале "Отряд киноманов".