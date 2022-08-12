Найвідоміші згадки України у світовому кіно: як нас показали і чи варто цим пишатись

Мазепа - національний герой України

Хоч це фільм 1919 року знятий не в Голлівуді, а в Німеччині, не згадати про нього важко.

Адже дуже символічно, що понад 100 років тому в Європі знімали кіно про українців, в той час, як над самою країною зачинялася радянська брама...

Перевізник 3

В цьому голлівудському екшні з Джейсоном Стетхемом у головній ролі було багато згадок про Україну, адже подружка перевізника була українкою. Більше того, увесь сценарій зав'язаний навколо України.

Але хотілося б зробити наголос на моменті, де головна героїня відповідає на закиди від перевізника про однаковість росіян та українців, кажучи про різницю у мізках та серці.

Збройний барон

Це дійсно культовий фільм з Джаредом Лето та Ніколасом Кейджем у головних ролях. Вони грали українських емігрантів у США.

Серед багатьох цікавих моментів можна виділити сцену, де Джаред Лето намалював кордони України білим порошком.

Пограбування по-італійськи

Це американський пригодницький фільм з цілою купою крутих акторів.

В одному з діалогів головного героя звучить така фраза: "Слухай сюди. Якщо, я щось і знаю, це ніколи не сваритися з матінкою природою, з тещею та довбаними українцями!".

Цікаво, що в російському прокаті фразу скоротили, вирізавши частину про українців...

Трансформери 3. Темна сторона Місяця

Чорнобильська трагедія - одна з улюблених кінематографістами "українських" тем.

Так, у знаменитій франшизі, на прохання американського міністра енергетики роботи-автоботи відправляються в Прип'ять, щоб розслідувати підозрілі технології, знайдені там.

Якщо вірити Голлівуду, в Прип'яті ніколи не світить сонце, і вся область згорає від радіації...

Доктор Хаус

Знаменитий доктор одружився на український емігрантці, щоб роздобути для неї візу.

Пригадаймо сцену, коли Хаус розглядає портрет Тараса Шевченка, говорячи: "Твоя бабця - гаряча штучка".

На що дружина різко відповідає, що це - великий український поет!

Валеріан і місто тисячі планет

Режисер Люк Бессон у свої космічній "одіссеї" зробив великий комплімент українцям.

За сюжетом, у 2031-му році, одна з делегації прибуває на МКС з нашивками у вигляді українського прапору.

А наш стяг можна побачити на тлі.

До слова, подивитися уривки цих та інших фільмів зі згадками про Україну ви можете на YouTube-каналі "Загін Кіноманів".