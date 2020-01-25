В Украине кардинально изменят Трудовой кодекс: пеня и мгновенное увольнение

Трудовой кодекс Украины может потерпеть изменения. Верховная Рада опубликовала законопроект "О труде", который изменит Трудовой кодекс. Всего зарегистрировано пять проектов закона, но самую большую дискуссию вызвал документ №2708.

За основу установленных признаков трудовых отношений взята позиция Верховного суда. Если сейчас работодатели имеют право не нанимать работников, а заключить с ними гражданско-правовые договоры, то в будущем такой возможности может и не быть. Это существенно увеличит расходы владельцев бизнеса на рабочую силу.

Все предприятия будут заключать письменные трудовые договора, или же аналогичные договора только в электронном виде с электронной подписью. Произойдет переход с трудового права на договорное трудовое право.

В будущем можно будет заключать трудовые договора, которые смогут эффективно регулировать отношения с работником при определенных условиях. Работодатель сможет привлекать работника, только тогда, когда есть работа, и оплачивать ему время фактического выполнения работы.

Произойдет изменение порядка увольнения работника. Человек сможет, как и сейчас, расторгнуть трудовой договор по своей инициативе, но уведомив об этом руководство за 2 недели до увольнения.

Но можно будет уволиться за один день, если работодатель нарушил условия трудового договора. Если это произойдет, то работодатель должен будет выплатить компенсацию в размере не менее 50 среднедневных зарплат.

Стоит отметить, что также имеет право расторгнуть трудовой договор с работником за один день. Но увольнение за один день не касается беременных женщин, работников, которые находятся в декретном отпуске, кроме ликвидации работодателя.

Закон предусматривает, что работодатель будет платить пеню:

в размере 0,05% суммы долга за каждый день задержки невыплаты заработной платы;

в размере 0,5% невыплаченных сумм за каждый день задержки по день расчета за увольнение.

Напомним, что в Тернопольской области учительница подверглась травле за то, что пожаловалась на задержку зарплаты. Женщина позвонила на горячую линию правительства, после чего ее начали "травить" местные чиновники.

Ранее сообщалось о том, что традиционные трудовые книжки в бумажном варианте позволяют манипулировать работниками. Но в Украине планируют отказаться от обычных бумажных трудовых книжек и перевести их в электронный формат.

Мы также писали о том, что украинкам могут дать дополнительные перерывы на работе. Это касается тех женщин, которые кормят грудничков.