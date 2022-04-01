Уплата налога на землю во время войны: появилось разъяснение

Верховная Рада Украины 15 марта приняла Закон №2120-IX "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и других законодательных актов Украины по поводу норм на период военного положения". В документе установлен новый порядок произведения оплаты за землю.

"Изменения, принятые в связи с военной агрессией Российской Федерации против Украины, предусматривают, что временно, на период с 1 марта 2022 года по 31 декабря года, следующего за годом, в котором прекращено или отменено военное, чрезвычайное положение, не начисляется и не уплачивается плата за землю, за земельные участки (земельные доли (паи), расположенные на территориях, на которых ведутся боевые действия", - сказано в документе.

Также не будет взиматься оплата за землю на территориях, временно оккупированных вооруженными формированиями РФ и находящимися в собственности или пользовании, в том числе на условиях аренды, физических или юридических лиц, а также за земельные участки, определенные областными военными администрациями как засоренные взрывоопасными предметами и/или имеющих фортификационные сооружения.

Стоит отметить, что перечень территорий, на которых ведутся боевые действия или временно оккупированных вооруженными формированиями РФ, будет определяться Кабинетом Министров Украины.

Плательщикам платы за землю за соответствующие в пределах определенных территорий следует, по возможности, подать уточняющие налоговые декларации после официального обнародования такого перечня.

В декларациях с марта 2022 года налоговые обязательства, задекламированные к уплате, нужно изменить и указать в размере "0", кроме налоговых обязательств за январь и февраль. Код льготы – 2120.

Примеры заполнения уточняющих налоговых деклараций по земельному налогу и арендной плате за 2022 год можно посмотреть вот тут.

Также в Налоговой службе напомнили, что во время военного положения пеня и штрафы не начисляются.