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В УПЛ рассказали, когда фанатов могут пустить на трибуны

Новина українською → Вторник 09 февраля 2021 15:19
В УПЛ рассказали, когда фанатов могут пустить на трибуны Стало известно, когда украинцев могут пустить на футбольные матчи (фото: РБК-Украина)
Автор: Роман Мирончук

На болельщиков на матчах чемпионата Украины по футболу можно будет рассчитывать не ранее марта.

Об этом сказал исполнительный директор украинской Премьер-лиги Евгений Дикий в интервью изданию Tribuna.

По словам футбольного функционера, структурой уже было передано обращение в Минздрав с просьбой вернуть болельщиков на стадионы, в связи с улучшением эпидемической ситуации. Сейчас идут обсуждения в этом направлении.

"На болельщиков, думаю, можно будет рассчитывать не ранее марта. Будем надеяться, что уже можно будет говорить о каких-то процентах зрителей. Нужно набраться терпения и дождаться официальной позиции Минздрава по этому вопросу", - сказал Дикий.

По его словам, УПЛ заинтересована, чтобы у клубов была поддержка на трибунах.

"Будем надеяться, что это будет касаться всех мест, где наши клубы проводят домашние матчи", - отметил Дикий и добавил, что в первых турах весенней части будет действовать тот же протокол, который действовал в последних турах осенней части чемпионата.

При этом уже есть проект нового протокола - он находится на утверждении с Минздравом.

"Пройдут первые два тура, будем смотреть на ситуацию, которая будет в стране, а уже потом сможем говорить о новых смягченных правилах для наших команд", - резюмировал Дикий.

Напомним, названы имена самых дорогих футболистов 2020 года.

Ранее умер знаменитый тренер "Карпат" Валентин Ходукин. Он заболел коронавирусом, который вызвал осложнения.

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