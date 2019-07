UPark Festival: кто из звезд потребовал крыс, а кто - надувные игрушки

Подготовка к UPark Festival выходит на финишную прямую. В Sky Family Park уже приступили к монтажу сцены, которая с 16 по 18 июля будет принимать лучших артистов современности. Свои лайвы здесь представят Rag’n’Bone Man, Die Antwoord, Thirty Seconds to Mars, Bring Me the Horizon, MØ, Nothing But Thieves, AJR, Ivan Dorn, Missio, SWMRS, TBPOFT и Pale Waves.

Один из самых важных и сложных этапов в подготовке к фестивалю - соблюдение райдеров артистов - и технических, и бытовых.

Хедлайнеры первого дня - британские метал-корщики Bring Me The Horizon везут в Киев знаменитое фестивальное шоу, которое уже успели опробовать во время сета на Lollapalooza в Швеции. Для того, чтобы и Киев также увидел лайв во всей красе, команда отправляет в Украину несколько фур сценической техники, среди которой: наполненный свет, LED - подиумы и уникальная пиротехника. Во время шоу "бринги" планируют использовать конфетти, огненные пистолеты, дым-машины различной конфигурации, ручные вспышки и световые эффекты, которые были созданы специально для крупных европейских шоу. Только тест всего этого займет у Bring Me The Horizon не менее пяти часов. На фоне технического райдера, бытовые просьбы рокеров достаточно просты: среди них - хорошее интернет-подключение и пространство для установки монитора и игровой приставки, которую музыканты привезут с собой.

Bring Me The Horizon - Throne

Участник второго дня UPark Festival Рори Грэм по прозвищу Rag’n’Bone Man, также везет в Киев целую фуру музыкальных инструментов. Все они понадобятся Рори для того, чтоб представить свое шоу и не словом, а делом доказать, что его лайвы также хороши, как и студийная запись знаменитой Human, клип на которую на данный момент посмотрело более 829 миллионов человек. Кроме оборудования в Киев Рори привезет полный состав концертного бенда, включая двух бэк-вокалисток. Передвигаться по украинской столице музыкант планирует на Mercedes C-Class, а в гримерке просит поставить соковыжималку и обеспечить безлимитный запас свежих фруктов и овощей.

Rag'n'Bone Man - Human

Куда более требовательны хедлайнеры второго дня UPark Festival Джаред Лето и группа Thirty Seconds to Mars. Во время их выступления сцена фестиваля преобразится до неузнаваемости - на ней будет выстроен 7-метровый подиум, который позволит Джареду уходить вглубь толпы и петь хором с Эшелоном поклонников. Для того, чтобы сделать шоу не только громким, но и максимально красочным, кроме уникальной звуковой системы, в Киев Thirty Seconds to Mars привезут надувные шары, флаги, конфетти и пиротехнику. В гримерке Джареда Лето будут сопровождать личные массажист, мануальный терапевт и фониатр. А вот в еде музыканты непривередливы. В райдере "марсов": швейцарский сыр, свежевыжатые соки, энергетики, пиво, чипсы и орешки кешью. Также участники группы просят организаторов отказаться от использования пластика и предоставить не менее 20 надувных игрушек, на случай, если браться Лето и их друзья пожелают воспользоваться бассейном Sky Family Park. Достичь гармонии перед концертом вокалисту группы поможет обязательный ритуал - один час молчания, один час неподвижности и небольшая задержка дыхания.

Thirty Seconds To Mars - Closer To The Edge

Удивительнее всего выглядит бытовой райдер хедлайнеров третьего дня UPark Festival, южноафриканской группы Die Antwoord. Украсить гримерку музыканты просят большими пушистыми игрушками и разнообразными растениями, причем не только полки, но также стены и потолок. Кроме того в комнате обязательно должны присутствовать: мягкий пушистый ковер, машина с мыльными пузырями и сандаловые благовония. Изюминку интерьеру придадут клетки со змеями, ящерицами, крысами, кузнечиками и прочими гадами. Само шоу обещает быть не менее удивительным - во время выступления Die Antwoord готовятся сменить не менее 20 образов, достаточно хотя бы раз посмотреть клипы дуэта, чтобы представить насколько этом может быть эпатажно и зрелищно.

Die Antwoord - Baby's On Fire

Ранее организатор UPark Festival рассказал о фестивальной культуре в Украине и причудах мировых звезд.