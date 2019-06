Организатор UPark Festival рассказал о фестивальной культуре в Украине и причудах мировых звезд

Организатор UPark Festival Николай Исидоров (фото из личного архива)

Николай Исидоров раскрыл секреты UPark Festival и рассказал все о фестивальной культуре нашей страны

Украинские меломаны целый год ждали этого события. Наверное поэтому осознать, что до UPark Festival осталось менее месяца выходит не сразу. А между тем, в Sky Family Park, который с 16 по 19 июля будет принимать один из самых ожидаемых фестивалей года, уже вовсю готовятся к монтажу сцены и развлекательных зон. Еще какие-то три недели и в парке воссоздадут уникальный фестивальный мир прямо посреди украинской столицы. Здесь будут зоны для активных игр и идеальных селфи, уютные прохладные лаунжи с ледяными коктейлями, развлечения для самых маленьких фестивальщиков и огромный бассейн. Но самое главное - концертные лайвы, которые представят участники фестиваля. Среди артистов UPark Festival в этом году: Thirty Seconds to Mars, Die Antwoord, Rag’n’Bone Man, Bring Me the Horizon, Nothing But Thieves, MØ, AJR, Ivan Dorn, MISSIO, SWMRS и Pale Waves. О том чего стоит провести столь громкое музыкальное событие и как формируется лайнап UPark Festival рассказывает его организатор Николай Исидоров.

В чем "фишка" UPark Festival?

UPark - это фестиваль европейского формата, где акцент делается в первую очередь на хорошей музыке. Именно она - "фишка" фестиваля. Уже третий год мы привозим в Украину живые шоу лучших артистов современности, но одновременно с этим стараемся не забывать и о новых интересных музыкантах, даже если массово те пока не так известны украинским слушателям.

За супер-лайвы в этом году у нас отвечают братья Лето и их звездный эшелон Thirty Seconds to Mars, британские металкорщики Bring Me The Horizon, уже полюбившиеся украинцам Nothing but Thieves, звезды южноафриканского хип-хопа Die Antwoord, наш Иван Дорн и один из лучших мастеров соул-баллад Rag'n'Bone Man.

Новичков представят инди-рокеры из Нью-Йорка AJR, электронный дуэт MISSIO, манчестерские ребята Pale Waves, калифорнийцы SWMRS и звезда западных фестивалей, которую уже давно ждут и в Украине - MØ.

На какие аспекты организаторы ориентируются при выборе групп на фестиваль?

Здесь все просто: шоу должно быть таким, чтобы мы сами были готовы заплатить за него деньги и потом ни секунды не пожалеть о своем решении. Например, с коммерческой точки зрения прошлогодний привоз Massive Attack был для нас не совсем выгодным, но с эстетической - это было настоящее аудио-визуальное наслаждение, и я уверен - в этом со мной согласятся многие. Например, Святослав Вакарчук, еще стоя у пульта на стадионе "Динамо", написал в своем Твиттере, что это был лучший концерт, который он видел в Украине, и я думаю: это была чистая правда.

На каком уровне, по вашему мнению, фестивальная культура в Украине в сравнении с остальным миром?

Сравнивать крупные европейские фестивали с украинскими не имеет смысла. Наша фестивальная культура только-только начинает формироваться благодаря таким событиям как UPark Festival, в то время, как тот же Sziget пройдет этим летом в Венгрии уже в 26-й раз. Одно могу сказать точно: мы стараемся сформировать такой лайнап, чтобы он был интересен не только резидентам Украины, но и гостям из других стран. В прошлом году на UPark Festival приезжали гости из Беларуси, Польши, Германии. Надеюсь, список этих стран с каждым годом будет только расти.

Какие примерно суммы стоят на кону при организации фестиваля?

Это коммерческая информация, которую я предпочитаю оставить при себе. Скажу только, что сделать фестиваль - очень дорого. Но мы справляемся.

Какие самые странные причуды встречаются в райдерах артистов? И кто напротив был самым скромным?

Самая волнительная для нас часть - технические райдеры артистов. Как я уже говорил, основную ставку мы делаем на крутые лайвы, поэтому неудивительно, что практически все они везут в Украину тонны оборудования. Bring Me The Horizon обещают фестивальный комплект, который уже прошел проверку крупными европейскими фестивалями, например Lollapalooza в Стокгольме. Это две фуры техники и света, подиумы и пиротехника. Во время шоу команда будет использовать специальное конфетти, огненные пистолеты, дым-машины различной конфигурации и ручные вспышки. К тому же, специально для фестивальных сетов группа разработала световое шоу, которое также привезет в Киев.

Rag’n’Bone Man тоже приезжает с полным набором инструментов, которые специально для шоу доставит фура, выступать Рори будет в сопровождении двух бэк-вокалисток.

На время выступления Thirty Seconds to Mars сцена фестиваля преобразится - на ней будет построен специальный "язык" 7 метров длинной. Группа везет с собой надувные шары, флаги, конфетти, пиротехнику. И самое главное - уникальную звуковую систему. Должно быть громко и зрелищно.

Die Antwoord уже с утра понадобится помощь ассистента по костюмам, потому что во время самого шоу они планируют сменить более 20 сценических образов. Одним словом, нас ждет множество интересных задач.

Кстати, о Die Antwoord... Наверняка, именно их запросы и в бытовом плане достаточно нестандартные?

Это правда. У нас уже был опыт работы с этим артистом. Гримерку для них нам пришлось украшать плюшевым ковром и большими мягким игрушками, а дополнять антураж - машиной с мыльными пузырями, букетами, растениями, которые просто свисают с потолка. Самой странной просьбой было установить клетки со змеями, ящерицами, крысами, кузнечиками и прочими гадами, но ее мы, конечно, тоже выполнили.

Согласитесь, на фоне всего этого просьба Bring Me The Horizon предусмотреть пространство для игровой приставки и монитора, или 20 надувных игрушек для бассейна, которые попросил Джаред Лето, выглядят очень даже безобидно и скромно.

Чье выступление ждете больше всего?

Я слышал, что Rag'n'Bone Man очень крут в живом исполнении, и пока у меня нет оснований не верить этому. Очень интересно оценить его экспрессивный соул-блюз лично. Также я очень жду выступление американского электронного дуэта MISSIO. У этих парней вышел просто отличный альбом, с удовольствием послушаю его живьем. Ну и, конечно, - Thirty Seconds to Mars. Это группа, на выступлениях которой я бывал неоднократно, и которая своими концертами каждый раз доказывает, что статус одних из самых крутых музыкантов современности принадлежит им по праву.

Кого бы хотели видеть среди посетителей UPark Festival в этом году?

Этим летом мы ушли от стадионного формата мероприятия к более фестивальному, что позволило нам сделать наполнение локации более разнообразным: у нас будет большой бассейн, удобные лаундж-зоны, множество крутых фотозон, для детей будет работать целый игровой городок "Парк детского периода". Поэтому в этом году на UPark Festival я надеюсь увидеть абсолютно всех поклонников классных лайвов и качественной музыки, независимо от их возраста.

