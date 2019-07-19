Упала на сцене: легендарная актриса попала в реанимацию в Москве

Известная советская и российская актриса Инна Чурикова госпитализирована в Москве в Институт Склифосовского. 75-летней народной артистке СССР стало плохо прямо во время спектакля "Старая дева" в театре "Русская песня". Об этом передает Mash на своем Telegram-канале.

Любимица миллионов упала со сцены и сломала два ребра с левой стороны.

В театре было темно, и Инна Михайловна могла оступиться. В то же время, как рассказали очевидцы инцидента, у Чуриковой на сцене закружилась голова, она не удержала равновесие и упала вниз.

75-летняя Инна Чурикова госпитализирована в Москве (Фото: Telegram-канал Mash)

На место вызвали "скорую", и после осмотра врачей актрису отправили в больницу.

В настоящее время артистка находится в тяжелом состоянии в реанимации.

Чуриковой уже провели операцию. Врачи 18 июля разрешили посетить ее мужу и сыну, сообщает канал "360".

Инна Чурикова в реанимации в тяжелом состоянии (Фото: wikipedia.org)

Напомним, что в декабре 2016 года Чурикова попала в больницу с переломами обеих рук. Причиной травмы стало неудачное падение при входе в театр – актриса споткнулась о коврик и упала на руки.

Инна Чурикова снялась в десятках фильмов. Наиболее известными ролями в кино и на телевидении являются картины "Морозко", "В огне брода нет", "Начало", "Тот самый Мюнхгаузен", "Васса", "Военно-полевой роман", "Ребро Адама", "Идиот", "В круге первом" и "Ширли-мырли".

Как сообщалось ранее, недавно в РФ в Санкт-Петербурге был госпитализирован знаменитый 72-летний актер Юрий Кузнецов из-за проблем с сердцем.

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