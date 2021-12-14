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Упала мотивация и вера в успех: эти советы вам помогут не бросать занятия спортом

Автор: Анна Шиканова

В жизни каждого человека, который начал заниматься спортом, наступает момент потери мотивации и веры в себя. И неважно, занятия спортом нужны для достижения крутых результатов или ради собственного здоровья.

Как не утратить мотивацию и не бросать занятия спортом, рассказали в материале Pumpuscles.

Почти все спортсмены в определенный момент чувствовали, что мотивация к дальнейшим тренировкам пропадает, регулярные походы в спортзал или на бассейн хочется забросить. Нет сил, желания и времени на то, чтобы заниматься спортом.

Основные причины:

  • Нет денег на абонемент
  • Нет поддержки со стороны близких
  • Вес и жир не уходят
  • Мышцы не изменились
  • Усталость и сильная лень

Специалисты говорят, что большинство причин – это скорее объяснение самому себе. Но, если человек хочет добиться результатов, то он будет все ради них делать. А вот возможности и причины этого не делать – искать не будет.

Еще одной причиной эксперты называют слишком частые и интенсивные тренировки, неправильное питание и восстановление, неправильные тренировки.

Как вернуть себе желание к спорту

Разнообразие. Монотонность и скука – это главные враги в желании заниматься спортом. Даже ярые поклонники пробежек и занятий в бассейне признаются, что без переключения на другие виды спорта очень тяжело сохранять мотивацию.

Добавьте в свой распорядок недели другие занятия. Йога, пилатес, сходите в зал на тренажеры до бассейна, начните бегать, если вы только плаваете. Разнообразьте ваши занятия спортом чем-то еще.

Хорошая экипировка. Этот пункт касается не только женщин, но и мужчин. Удобная функциональная одежда значительно облегчает тренировки. Обратите внимание на ту одежду, в которой вам действительно комфортно во время занятий.

Для каждого вида спорта есть свои необходимые элементы. Подберите то, что вам будет нравиться и будет вызывать желание снова пойти на тренировку.

Дисциплина. Даже самые дисциплинированные люди порой пропускают занятия по необъективным и надуманным причинам. И очень непоследовательны в вопросах питания.

Дисциплина – это набор отработанных привычек и навыков, которые при выполнении по четкому графику приводят вас к желаемому результату.

Восстановление. Не забывайте о своей жизни вне спорта. Чтобы организм успевал восстановиться, нужно полноценно высыпаться (8-10 часов), сбалансировано питаться.

При необходимости, нужно составить подходящий график занятий спортом или сходить на массаж, чтобы расслабить мышцы.

Напомним, ранее мы писали о том, что во время приема душа может навредить нашему организму.

А также рассказывали о том, какое упражнение помогло блогеру изменить свою фигуру буквально за месяц.

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