Впала мотивація і віра в успіх: ці поради вам допоможуть не кидати заняття спортом

У житті кожної людини, який почав займатися спортом, настає момент втрати мотивації та віри в себе. І неважливо, заняття спортом потрібні для досягнення крутих результатів або заради власного здоров'я.
Як не втратити мотивацію і не кидати заняття спортом, розповіли в матеріалі Pumpuscles.
Майже всі спортсмени в певний момент відчували, що мотивація до подальших тренувань пропадає, регулярні походи в спортзал або на басейн хочеться закинути. Немає сил, бажання і часу на те, щоб займатися спортом.
Фахівці кажуть, що більшість причин – це скоріше пояснення самому собі. Але, якщо людина хоче домогтися результатів, то він буде все заради них робити. А ось можливості та причини цього не робити – шукати не буде.
Ще однією причиною експерти називають занадто часті й інтенсивні тренування, неправильне харчування і відновлення, неправильні тренування.
Різноманітність. Монотонність і нудьга – це головні вороги в бажанні займатися спортом. Навіть затяті шанувальники пробіжок і занять в басейні зізнаються, що без перемикання на інші види спорту дуже важко зберігати мотивацію.
Додайте у свій розпорядок тижня інші заняття. Йога, пілатес, сходіть в зал на тренажери до басейну, почніть бігати, якщо ви тільки плаваєте. Урізноманітніть ваші заняття спортом чимось ще.
Хороша екіпіровка. Цей пункт стосується не тільки жінок, але і чоловіків. Зручний функціональний одяг значно полегшує тренування. Зверніть увагу на той одяг, в якій вам дійсно комфортно під час занять.
Для кожного виду спорту є свої необхідні елементи. Підберіть те, що вам буде подобатися і буде викликати бажання знову піти на тренування.
Дисципліна. Навіть самі дисципліновані люди часом пропускають заняття з необ'єктивних і надуманих причин. І дуже непослідовні в питаннях харчування.
Дисципліна - це набір відпрацьованих звичок і навичок, які при виконанні за чітким графіком призводять вас до бажаного результату.
Відновлення. Не забувайте про своє життя поза спортом. Щоб організм встигав відновитися, потрібно повноцінно висипатися (8-10 годин), збалансовано харчуватися.
При необхідності, потрібно скласти відповідний графік занять спортом або сходити на масаж, щоб розслабити м'язи.
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