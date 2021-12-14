Впала мотивація і віра в успіх: ці поради вам допоможуть не кидати заняття спортом

Майже всі спортсмени в певний момент відчували, що мотивація до подальших тренувань пропадає, регулярні походи в спортзал або на басейн хочеться закинути. Немає сил, бажання і часу на те, щоб займатися спортом.

Основні причини:

Немає грошей на абонемент

Немає підтримки з боку близьких

Вага і жир не йдуть

М'язи не змінилися

Втома і сильна лінь

Фахівці кажуть, що більшість причин – це скоріше пояснення самому собі. Але, якщо людина хоче домогтися результатів, то він буде все заради них робити. А ось можливості та причини цього не робити – шукати не буде.

Ще однією причиною експерти називають занадто часті й інтенсивні тренування, неправильне харчування і відновлення, неправильні тренування.

Як повернути собі бажання до спорту

Різноманітність. Монотонність і нудьга – це головні вороги в бажанні займатися спортом. Навіть затяті шанувальники пробіжок і занять в басейні зізнаються, що без перемикання на інші види спорту дуже важко зберігати мотивацію.

Додайте у свій розпорядок тижня інші заняття. Йога, пілатес, сходіть в зал на тренажери до басейну, почніть бігати, якщо ви тільки плаваєте. Урізноманітніть ваші заняття спортом чимось ще.

Хороша екіпіровка. Цей пункт стосується не тільки жінок, але і чоловіків. Зручний функціональний одяг значно полегшує тренування. Зверніть увагу на той одяг, в якій вам дійсно комфортно під час занять.

Для кожного виду спорту є свої необхідні елементи. Підберіть те, що вам буде подобатися і буде викликати бажання знову піти на тренування.

Дисципліна. Навіть самі дисципліновані люди часом пропускають заняття з необ'єктивних і надуманих причин. І дуже непослідовні в питаннях харчування.

Дисципліна - це набір відпрацьованих звичок і навичок, які при виконанні за чітким графіком призводять вас до бажаного результату.

Відновлення. Не забувайте про своє життя поза спортом. Щоб організм встигав відновитися, потрібно повноцінно висипатися (8-10 годин), збалансовано харчуватися.

При необхідності, потрібно скласти відповідний графік занять спортом або сходити на масаж, щоб розслабити м'язи.