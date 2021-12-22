UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Как упаковать подарок, если не хватает бумаги: интересный лайфхак

Автор: Татьяна Самарук

Во время новогодне-рождественских праздников многие люди сталкиваются с проблемой оформления подарков. В частности, бывают случаи, когда нет хорошей упаковки или не хватает обертки.

Поэтому, популярная блогерша у TikTok Мила Шантель рассказала, как справиться с этой проблемой и показала, как обернуть подарок, если бумаги не хватает.

Как упаковать подарок

По словам девушки, достаточно просто разместить коробку по диагонали, тогда бумаги хватит.

К тому же в видео блогер показывает, как она исправляет ситуацию с короткой оберткой.

Также, чтобы сэкономить бумагу и лишний раз не нервничать, девушка советует перевернуть пакет и завернуть его в бумагу по принципу конверта.

Видео стало вирусным и набрало почти 900 тысяч просмотров и более 35 тысяч лайков.

@mama_mila_

Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagic

Here comes Santa Claus trap remix - Boomer B

Кроме того, в своем блоге Шантель показывает, как оригинально и красиво оформить подарки.

@mama_mila_

How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Sleigh Ride - Leroy Anderson

@mama_mila_

The simple way to make your gifts look fancy ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Dance of the Sugar Plum Fairy (Trap Remix) - Christmas Classics Remix

Ранее мы сообщали, что лучше не дарить на Новый год.

Также мы писали, какие подарки нельзя дарить на свадьбу, чтобы не отобрать семейное счастье.

Читайте РБК-Украина в Google News
подарок