Як запакувати подарунок, якщо не вистачає паперу: цікавий лайфхак

Як запакувати подарунок

За словами дівчини, достатньо просто розмістити коробку по діагоналі, тоді паперу вистачить.

До того ж у відео блогерка показує, як вона виправляє ситуацію з короткою обгорткою.

Також, щоб зекономити папір та зайвий раз не нервуватися, дівчина радить перевернути пакунок та загорнути його у папір за принципом конверта.

Відео стало вірусним та набрало майже 900 тисяч переглядів та понад 35 тисяч лайків.

Окрім того, у своєму блозі Шантель показує, як оригінально та красиво оформити подарунки.