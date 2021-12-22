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Як запакувати подарунок, якщо не вистачає паперу: цікавий лайфхак

Автор: Тетяна Самарук

Під час новорічно-різдвяних свят багато людей стикаються з проблемою оформлення подарунків. Зокрема, бувають випадки, коли немає гарного упакування або не вистачає обгортки.

Тому, популярна блогерка у TikTok Міла Шантель розповіла, як впоратись із цією проблемою та показала, як обгорнути подарунок, якщо паперу не вистачає.

Як запакувати подарунок

За словами дівчини, достатньо просто розмістити коробку по діагоналі, тоді паперу вистачить.

До того ж у відео блогерка показує, як вона виправляє ситуацію з короткою обгорткою.

Також, щоб зекономити папір та зайвий раз не нервуватися, дівчина радить перевернути пакунок та загорнути його у папір за принципом конверта.

Відео стало вірусним та набрало майже 900 тисяч переглядів та понад 35 тисяч лайків.

@mama_mila_

Hack: save paper when gift wrapping ##giftwrapping ##christmastiktok ##christmasmagic

Here comes Santa Claus trap remix - Boomer B

Окрім того, у своєму блозі Шантель показує, як оригінально та красиво оформити подарунки.

@mama_mila_

How to wrap a shirt, like a shirt ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Sleigh Ride - Leroy Anderson

@mama_mila_

The simple way to make your gifts look fancy ##LearnOnTikTok ##TikTokPartner ##giftwrapping

Dance of the Sugar Plum Fairy (Trap Remix) - Christmas Classics Remix

Раніше ми повідомляли, що краще не дарувати на Новий Рік.

Також ми писали, які подарунки не можна дарувати на весілля, щоб не відібрати сімейне щастя.

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