Впаде чи підніметься: експерти поділилися прогнозами щодо курсу долара

Курс долара в Україні (фото: РБК-Україна)

Курс долара може повести себе інакше, ніж раніше

Курс долара в Україні 2020 минулого тижня залишався стабільним. Однак з наступного ситуація може змінитися. Експерти поділися своїми прогнозами, які суттєво відрізняються один від одного.

Є ймовірність, що поки в Нацбанку залишається стара команда топ-менеджерів - долар буде залишатися в проміжку 26,8 - 27,5 за гривню. Про це повідомив Олег Пендзін, передає видання "Сьогодні".

Проте Андрій Шевчишин стверджує, що наступного тижня готівковий курс не опуститься нижче 27 і не підніметься вище 27,5 гривень за долар через інвестиції регулятора на міжбанку.

"Але багато чого буде залежати від того, з якою швидкістю будуть розвиватися події. Залежно від цього курс може виявитися й вище за 27,5 грн/долар", - зазначив Шевчишин.

Олександр Охріменко, навпаки, впевнений, що через надлишок валюти в країні курс повернеться в коридор 26,5-27 гривень за долар. Експерт заявив: "Від зміни керівництва Нацбанку тут мало що залежить, хіба що регулятор почне дочиста викуповувати валюту на міжбанку, створюючи дефіцит і підвищуючи курс. Але девальвація гривні викличе зростання цін, розкрутить інфляцію, це не потрібно нікому".

Деякі експерти радять продавати валюту тим людям, які встигли вигідно придбати її взимку, коли курс упав до 23,3 гривень за долар. При цьому є й ті, хто радить не поспішати і почекати з продажем валют.

Завдяки інтервенціям НБУ курс на міжбанку 3 липня стабілізувався нижче рівня 27,20 гривень за долар.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Дарья Русина