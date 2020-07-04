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Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе

STYLERЖизнь    04.07.2020 - 15:56
Курс доллара 2020: чего ожидать украинцам на следующей неделе
Курс доллара в Украине (фото: РБК-Украина)

Эксперты озвучили прогноз

Курс доллара в Украине 2020 продолжает удерживаться на стабильной отметке. Однако в скором времени все может измениться. Отмечается, что сокращение объема торгов по межбанку связывают с отсутствием на торгах таких крупных игроков как Нацбанк и НАК "Нафтогаз". Соответственно, никаких оснований для появления регулятора не было.

"Нерезиденты на деле доказали, что у них нет никакой истерики или паники вокруг отставки председателя НБУ в Украине. Никто ни распродавал облигации внутреннего госзайма, ни скупал доллар, сбрасывая гривну. Рынок был спокойным и взвешенным. Потому банки продавали доллар со своих валютных позиций, понимая, что не заработают на нем", - рассказал аналитик Василий Невмержицкий изданию "Страна".

Спекулянты, которые хотели заработать на ажиотаже вокруг НБУ и отставке его председателя, оказались не у дел. А казначеи в свою очередь убедились, что никакого оттока иностранного капитала не произойдет, ведь значение Якова Смолия было сильно переоценено.

Многие предполагали, что стабильность по межбанку связана с выходными в США, но финансисты данное предположение опровергают. Они объясняют это тем, что паузы в хождении доллара не было. Хотя офисы банков не работали, платежи проходили автоматически, что часто практикуют в банках США.

Казначеи допускают небольшое подорожание доллара на следующей неделе и дают средний прогноз на период с 6 по 10 июля, согласно которому стоимость доллара будет составлять примерно 27,00 - 27,30.

Напомним, украинцам рассказали, когда "успокоится" курс доллара.

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Автор: Дарья Русина

Теги Новости Украины Курс доллара
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